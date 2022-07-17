Çeşme'de 'Ilıca'dan Atamıza Selam' Etkinlikleri Başladı

Çeşme Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün Ilıca'ya gelişinin 96. yılı anısına düzenlenen " Ilıca'dan Atamıza Selam" etkinlikleri başladı. Atatürk fotoğrafları sergisi ile başlayan etkinlikler ilk günde rock müzik grubu Madrigal konseriyle devam etti. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "96 yıl önce Atamızı misafir eden Ilıcamız, Mustafa Kemal'in devrimleriyle ışıldamaya, eşsiz güzellikleriyle tüm dünyanın gözünü kamaştırmaya devam edecek" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir suikasti sonrasında Ilıca'ya gelip kalmasının 96. yıl dönümü anısına 16-18 Temmuz arasında düzenlenen anma etkinlikleri başladı.

Hanri Benazus Atatürk fotoğrafları, Taner Morova eski Çeşme fotoğrafları ve Ilıca Kültür Sanat Derneği'nin Karma sergileri ile başlayan etkinlikler, Belediye bandosu eşliğindeki Fener Alayı ile devam etti. Anma yürüyüşüne Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP Çeşme İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar, Ilıca Mahalle Muhtarı Kamil Baykal, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda yurttaş katıldı. Çeşme Belediyesi kadın efeleri gösterilerinin ardından gecenin finalinde Rock müzik grubu Madrigal sahne aldı.

EKREM ORAN: ÇEŞME AİLEME MİNNETTARIM

Konser öncesi konuşma yapan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran son günlerde yaşanan yangınlara değinerek şunları söyledi:

"Bizi tanıyanlar bilir. Biz burada, Büyük Çeşme Ailesi olarak 'İyi günde, kötü günde, hep birlikte' anlayışıyla, acılarımızı ve sevinçlerimizi paylaşır, omuz omuza vererek zorlukların üstesinden geliriz. Bu birlik ve beraberliğin en güçlü örneklerinden birini bir kaç gün önce, Karaköy mevkii ve Ovacık bölgesinde meydana gelen yangın felaketlerinde yaşadık. Yangına ilk müdahaleden son ana kadar insan üstü bir çabayla mücadele eden, İzmir İtfaiyesi, İZSU, Orman Bölge ve Afad ekiplerine, belediyemizin zabıtasından, fen işlerine kadar tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Tabi bir yandan yangını endişeyle takip ederken, diğer yandan yangın bölgesine kamyonlarla su ve yiyecek gönderen, gece boyunca elinden gelen herşeyi yapan büyük Çeşme aileme de mimnnettarım."

"ILICAMIZ IŞILDAMAYA DEVAM EDECEK"

Ekrem Oran konuşmasına şöyle devam etti:

"96 yıl önce Atamızı misafir eden Ilıcamız, Mustafa Kemal'in devrimleriyle ışıldamaya, eşsiz güzellikleriyle tüm dünyanın gözünü kamaştırmaya devam edecek. Yeryüzündeki Cennet Çeşme; muhteşem doğasını, tüm zenginliklerini koruyarak, sıcacık gülümseyen, iyi yürekli insanlarıyla büyük bir aile olarak geleceğe kendinden emin adımlarla yürüyecek."

16-18 Temmuz arasında Ilıca Taş İskele'de sergiden söyleşiye, konserlerden dans gösterilerine kadar kutlanacak etkinlikler kapsamında bu akşam Moğollar sahne alacak. Etkinliklerin son gününde ise Derya Derin ve Yavuz Karabulut'un ardında Altan Kılınç'ın dans gösterisi yapılacak.

ANKA / Yerel