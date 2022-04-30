Çerkezköy Belediyesi, Mahalle İftarlarının Sonuncusunu Kent Park'ta Düzenledi

ÇERKEZKÖY, TEKİRDAĞ (ANKA) - Çerkezköy Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle iftarlarının sonuncusu, 6 bine yakın vatandaşın katılımı ile Kent Park'ta yapıldı.

Bu yıl Bağlık Mahallesi'nde başlayan ve sırasıyla Fatih, Cumhuriyet, Yıldırım Beyazıt, Veliköy, Kızılpınar, İstasyon ve Fevzipaşa mahallerinde kurulan iftar sofralarının sonuncusu, 28 Nisan Perşembe akşamı Kent Park'ta binlerce vatandaşın katılımı ile kuruldu. Bu yıl mahalle iftarlarında hayırseverlerin de katkıları ile yaklaşık 32 bin vatandaş, aynı sofrada birlikte oruçlarını açıp dualar etti.

KENT PARK'TA 6 BİN KİŞİ AYNI SOFRA ETRAFINDA BULUŞTU

Gazi Osman Paşa Mahallesi ve Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi sakinleri için Kent Park'ta kurulan iftar sofrasına CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Belediye Başkan Yardımcıları Nedim Yılancı ve Enver Bayram, meclis üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı.

"KENT PARK'TA 6 BİNE YAKIN HEMŞERİLERİMİZ İLE AYNI SOFRA ETRAFINDA BULUŞARAK ORUÇLARIMIZI AÇTIK, SOHBETLERİMİZİ YAPTIK, İSTEK VE ŞİKAYETLERİNİ DİNLEDİK"

İftar sofrasında mahalle sakinleri ile bir araya gelen ve onların ramazan ayı coşkusuna ortak olan Belediye Başkanı Vahap Akay, "Çerkezköy Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve geleneksel hale getirilen mahalle iftarlarımıza pandemi nedeni ile ara vermiştik. 2 yıllık aranın ardından bu yıl mahalle iftarlarımıza yeniden başladık. Bugün de Kent Park'ta 6 bine yakın hemşerilerimiz ile aynı sofra etrafında buluşarak, oruçlarımızı açtık, sohbetlerimizi yaptık, istek ve şikayetlerini dinledik" dedi.

"KATKIDA BULUNAN FİRMALARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Pandemi sonrası yeniden başlayan mahalle iftarları programına katılımlarından dolayı tüm vatandaşlara teşekkür eden Belediye Başkanı Vahap Akay, "Düzenlediğimiz mahalle iftarlarımıza katkıda bulunan tüm hayırsever firmalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu.