Çerkezköy Belediye Başkanı Akay'ın Eşi Güliz Akay, Şehit ve Gazi Aileleriyle Bir Araya Geldi

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay’ın eşi Güliz Akay, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla, ilçede ikamet eden şehit ve gazi aileleriyle düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ın eşi Güliz Akay, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla, ilçede ikamet eden şehit ve gazi aileleriyle düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Güliz Akay tarafından şehit ve gazi aileleri için düzenlenen kahvaltı programına, Belediye Başkan Yardımcısı Esengül Güven de katıldı. Buluşmada, ailelerin her zaman yanında olduklarına vurgu yapan Güliz Akay, "Sizler sonsuz şükran ve minnet borçlu olduğumuz aziz şehitlerimizin bizlere emanetisiniz. Böyle özel bir günde sizlerle bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bizleri kırmayarak programımıza teşrif ettiğiniz için hepinize canı gönülden teşekkür ediyor ve sonsuz saygılarımı sunuyorum" dedi.

Kahvaltı programının sonunda Akay, şehit ve gazi ailelerine günün anısına çeşitli hediyeler ve çiçek takdim etti.