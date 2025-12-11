Haberler

Kış aylarının enerji veren lezzeti: Cennet elması

Kış aylarının enerji veren lezzeti: Cennet elması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kış aylarında bağışıklığı güçlendiren ve doğal enerji veren cennet elması, pazarcılardan enerji içeceği yerine öneriliyor. Özellikle Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde büyük bir talep var.

Kış aylarında bağışıklığı güçlendirmesi, sindirimi rahatlatması ve doğal enerji vermesi nedeniyle cennet elmasına olan ilgi artarken, pazarcı esnafı vatandaşlara enerji içeceği yerine, cennet elması tüketmelerini tavsiye ediyor.

Kış aylarında hem günlük tüketimde hem de tatlı ve farklı tariflerde kullanılabilen cennet elması, doğal enerji kaynağı olmasıyla kışın öne çıkan meyveleri arasında yer almaya devam ediyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde pazarcılık yapan Erol Meral, "Tezgahımızda kilogramı 100 TL'den satışa sunduğumuz cennet elmasına ilgi gerçekten yoğun.Ben tezgaha gelen müşterilere tek tek faydalarını anlatıyorum, 'Bunu düzenli yiyin' diyorum, vatandaş da neyin iyi olduğunu biliyor; önce cennet elmasını soruyor. Gerçek enerjinin şişede değil doğada olduğunu da unutmamak gerek. Yapay içeriklerle dolu enerji içecekleri yerine hem tok tutan hem de vücuda doğal enerji kazandıran cennet elması güvenle tüketilebilir. Kış aylarında zindelik arayanlar için hem günlük tüketimde hem de tatlı ve tariflerde kullanımıyla öne çıkan bu meyve, işlerimizi de güzel tutuyor, çok şükür taleplerimiz hiç eksik olmuyor" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı

Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Ersin Tatar'dan çok konuşulacak sözler: Cübbeli Ahmet'in duası bana 5 puan kaybettirdi

Seçim yenilgisini Cübbeli'ye bağladı: Duası bana 5 puan kaybettirdi
Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...

Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...
İsveç'in başkenti Stockholm'de 2025 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu

İsveç'in başkenti Stockholm'de 2025 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu
Galatasaray'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber

Galatasaray'a Uğurcan'dan kötü haber
Genç polisin acı sonu: Adliye tuvaletinde kafasına sıktı

Genç polisin acı sonu: Adliye tuvaletinde kafasına sıktı
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Afet bölgesi ilan edilen ilçemiz fena sallandı
Trump'ın sözleri dünya gündeminde: Neden sadece bok çukuru ülkelerden insan alıyoruz?

Trump'ın sözleri dünya gündeminde: Neden sadece bok çukuru ülkelerden insan alıyoruz?
title