Kış aylarının enerji veren lezzeti: Cennet elması

Kış aylarında bağışıklığı güçlendirmesi, sindirimi rahatlatması ve doğal enerji vermesi nedeniyle cennet elmasına olan ilgi artarken, pazarcı esnafı vatandaşlara enerji içeceği yerine, cennet elması tüketmelerini tavsiye ediyor.

Kış aylarında hem günlük tüketimde hem de tatlı ve farklı tariflerde kullanılabilen cennet elması, doğal enerji kaynağı olmasıyla kışın öne çıkan meyveleri arasında yer almaya devam ediyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde pazarcılık yapan Erol Meral, "Tezgahımızda kilogramı 100 TL'den satışa sunduğumuz cennet elmasına ilgi gerçekten yoğun.Ben tezgaha gelen müşterilere tek tek faydalarını anlatıyorum, 'Bunu düzenli yiyin' diyorum, vatandaş da neyin iyi olduğunu biliyor; önce cennet elmasını soruyor. Gerçek enerjinin şişede değil doğada olduğunu da unutmamak gerek. Yapay içeriklerle dolu enerji içecekleri yerine hem tok tutan hem de vücuda doğal enerji kazandıran cennet elması güvenle tüketilebilir. Kış aylarında zindelik arayanlar için hem günlük tüketimde hem de tatlı ve tariflerde kullanımıyla öne çıkan bu meyve, işlerimizi de güzel tutuyor, çok şükür taleplerimiz hiç eksik olmuyor" dedi. - AYDIN