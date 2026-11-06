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Çelikhan'da taşkın hasarları için DSİ ekipleri drenaj hatlarını temizliyor

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Çelikhan'da taşkın hasarları için DSİ ekipleri drenaj hatlarını temizliyor
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Adıyaman Çelikhan'da yoğun yağışların ardından oluşan taşkın ve sel hasarları için DSİ ekipleri çalışma yürütüyor. Ekipler, Bulam, Balıkburnu ve Çelikhan-Sürgü yolu güzergahındaki drenaj hatlarını temizleyerek yeni taşkınları önlemeyi hedefliyor.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan yoğun yağışların ardından meydana gelen taşkın ve sel olaylarının yol açtığı hasarların giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

Bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle tahliye kanalları ve drenaj hatlarında tıkanmalar meydana gelirken, biriken suların tarım arazilerine ve ulaşım yollarına zarar vermemesi amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri çalışma başlattı. Yağışların ardından özellikle Bulam, Balıkburnu ve Çelikhan-Sürgü yolu güzergahında oluşan hasarların giderilmesi için ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Çalışmalar kapsamında su tahliye kanallarının temizlenmesi, tıkanan drenaj hatlarının açılması ve yağmur sularının kontrollü şekilde tahliye edilmesi hedefleniyor.

Bölgede sürdürülen çalışmalarla yaşanabilecek yeni taşkınların önüne geçilmesi, tarım arazilerinin korunması ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların giderilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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