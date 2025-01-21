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Celal Şengör'e Kırşehir Daveti: Neşet Ertaş'ı Tanıması İçin

Celal Şengör'e Kırşehir Daveti: Neşet Ertaş'ı Tanıması İçin
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Prof. Dr. Celal Şengör'ün Neşet Ertaş'ı tanımadığını söylemesi üzerine Kırşehir'i Koruma Platformu Başkanı Mustafa Düğer, Şengör'ü Kırşehir'e davet etti. Düğer, Ertaş'ın kültürel önemini vurgulayarak, bu konudaki eksikliklerin giderilmesi gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Celal Şengör'ün katıldığı bir programda Neşet Ertaş hakkında söylediği 'Tanımıyorum, adını duymadım' sözleri üzerine açıklamada bulunan Kırşehir'i Koruma Platformu Başkanı Mustafa Düğer, Şengör'ü Kırşehir'e davet etti.

Düğer, " Celal Şengör'ü, Neşet Ertaş'ı tanımaya Kırşehir'e davet ediyorum. Neşet Ertaş'ı, abdallık geleneğini, bu geleneğin Türk tarihindeki yerini yerinde incelemeye, Bozkır'ın Tezenesi, büyük halk ozanı Neşet Ertaş'ın ve abdallık geleneğinin merkezi Kırşehir'e davet ederek misafir etmek istiyorum" dedi. Ertaş'ın hoşgörü üzerine bir hayat felsefesinin olduğunu aktaran Düğer; "Neşet Ertaş; hoşgörü, tevazu, insan sevgisi üzerine kurulu bir yaşam felsefesi vardı. Böyle bir olay karşısında Neşet Ertaş hayatta olsaydı 'Bizi tanıyıp tanımamak önemli değil, biz her gönülle selam ederiz' derdi. Nitekim, 2009 yılında Nil Karaibrahimgil'in 'Neşet Ertaş'ı tanımıyorum' sözlerine Merhum Neşet Ertaş' 'Tanımak zorunda değil, gözlerinden öperim' şeklinde karşılık vermişti. Celal Şengör entelektüel boyutu ile dünya tarihinde saray dedikodularına kadar hakim bir insan olmasına rağmen, Neşet Ertaş'ı tanımaması büyük bir eksiklik. Bu eksikliğin giderilmesi için Kırşehir kamuoyu da kabul ederse, hem bu eksikliği gidermek hem de kırdığı Neşet Ertaş sevenlerinden özür dilemeye fırsat olması için Kırşehir'e davet ediyoruz" diye konuştu.

Şengör katıldığı bir programda Neşet Ertaş hakkında söylediği; "Tanımıyorum, adını duymadım" sözleri, sosyal medyada tepki toplamıştı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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