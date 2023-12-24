Celal Kadooğlu: "Gaziantep Savunması ikinci bir Çanakkale'dir"

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümünü coşku ve gururla kutluyoruz" dedi.

Gaziantep Savunmasının tıpkı bir Çanakkale Zaferi gibi tarihimizde önemli bir yeri bulunduğuna dikkat çeken Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Kadooğlu, "Düşmana geçit vermeyen Antepliler tıpkı Çanakkale Zaferinde olduğu gibi tarihin akışını değiştirdi, işgalci devletlerin özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı elimizden almaya yönelik hain planlarını geçersiz kıldı. Gerek Çanakkale Zaferi gerekse de Gaziantep Savunması, milletimizin birlik ve beraberlik halinde hareket ettiğinde imkansızmış gibi görünen başarıları elde etmesinin mümkün olduğunu göstermesi açısından çok önemlidir" şeklinde konuştu.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner' şeklindeki sözlerini rehber edindiklerini belirten Başkan Kadooğlu açıklamasının devamında, "Antep, 102 yıl önce düşmana değil açlığa yenildi. O gün açlıkla mücadele eden şehrimiz bugün gıda üretimi ve ihracatında dünyada söz sahibi şehirlerden birisi haline geldi. Bu başarıda emeği olan herkese teşekkür ederken, Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümünü coşku ve gururla kutluyor ve vatan için canını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP