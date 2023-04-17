Çbk Mersin Yenişehir Belediyesi Avrupa İkincisi Oldu

Çukurova Basketbol Kulübü(ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi kadın basketbol takımı, Çek Cumhuriyeti’nde oynadığı Euroleague Women final maçında Fenerbahçe Alagöz Holding’e mağlup olarak, Avrupa ikincisi oldu. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Bir Anadolu takımı olarak Avrupa'nın en büyük kupasında ikinci olan, ülkemizi ve kentimizi başarıyla temsil eden takımımızı yürekten kutluyorum” dedi.

Çukurova Basketbol Kulübü(ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi kadın basketbol takımı, Çek Cumhuriyeti'nde oynadığı Euroleague Women final maçında Fenerbahçe Alagöz Holding'e mağlup olarak, Avrupa ikincisi oldu. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Bir Anadolu takımı olarak Avrupa'nın en büyük kupasında ikinci olan, ülkemizi ve kentimizi başarıyla temsil eden takımımızı yürekten kutluyorum" dedi.

Dün gece oynanan Euroleague Women finalinde iki Türk takımı karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Alagöz Holding'e 99-60'lık skorla mağlup olan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Avrupa'nın kadın basketbolundaki en büyük kupasında ikinci olma başarısını gösterdi.

ÖZYİĞİT: "KURULUŞUNUN 6'NCI YILINDA AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE BİR MERSİN TAKIMI"

Çek Cumhuriyeti'ne giderek takımı yalnız bırakmayan Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Kuruluşunun 6'ncı yılında Avrupa'nın zirvesinde bir Mersin takımı. Ay-yıldızlı bayrağımızla Avrupa'da göğsümüzü kabartan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi kadın basketbol takımımız, Euroleague Women'da ikinci oldu" diye konuştu.

Bir Anadolu takımı olarak geldikleri noktanın ne kadar önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Özyiğit, "Bu bizim için çok değerli, aynı zamanda diğer Anadolu kulüpleri için de ilham verici bir başarıydı. Takımımız bu yıl Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe'yi yenerek şampiyon olmuştu ancak bugün olmadı. Takımımızla gurur duyuyorum" dedi.

BAŞKAN ÖZYİĞİT, FENERBAHÇE'Yİ TEBRİK ETTİ

Avrupa Şampiyonluğu'na ulaşan Fenerbahçe'yi tebrik eden Başkan Özyiğit, "Finalde iki Türk takımının karşı karşıya gelmesi büyük bir mutluluk ve gururdu. Kupanın Türkiye'ye gelmesi kesinleşmişti ama biz tabi ki Mersin'e getirmek istiyorduk. Fenerbahçe ülkemizin güzide kulüplerinden bir tanesi, çok iyi bir maç çıkarttılar. Şampiyonluklarından dolayı kulübü ve taraftarlarını tebrik ediyorum" diye konuştu.

MeRSİNLİLER TAKIMLARINI AYAKTA ALKIŞLADI

Mersin Yenişehir Belediyesi, sahil bandında yer alan Kültür Parkı'nda maç için dev ekran kurdu; Mersinliler, takımlarının final heyecanını hep birlikte yaşadı. Vatandaşlar Avrupa ikincisi olan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni maç sonunda ayakta alkışlayarak kutladı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve CHP PM Üyesi ve Mersin Milletvekili adayı Emre Yılmaz da maçı vatandaşlarla birlikte izledi.