Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yeni Halk Eğitim Müdürü İsmail Üzülmez oldu.

İlçede mevcut İlçe Halk Eğitim Müdürü Gökhan İncircioğlu daha önce asıl görev yeri olan Oktay ve Olcay Yurtbay Lisesi'ne müdür olarak atandı. Halk Eğitim Müdürleri atamasında yeni Çaycuma Halk Eğitim Müdürü İsmail Üzülmez oldu. Müdür Üzülmez, Halk Eğitim Merkezi sitesinde göreve başladığını şu sözlerle açıkladı; "Yabancı olmadığım yöremde güzel Çaycumamız'da; Çaycuma Halk Eğitim Merkezi Müdürü olarak görev yapmak nasip oldu. Bugün itibari ile görevime başlamış bulunuyorum. Halk Eğitim Merkezimizin deneyimli bir yönetici kadrosu var. Çalışma arkadaşlarımızla koordineli bir biçimde güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. 'Her zaman her yerde herkes için eğitim' anlayışıyla faaliyetlerimizi diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerçekleştirerek kurs çeşitliliği ve kursiyer sayısını arttıracağız. Halkımızın bizden talep ettiği kursları açmaya devam edeceğiz. Çaycuma'mız daha iyiyi ve güzeli hak ediyor" dedi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel