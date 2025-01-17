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Çaycuma'da Karne Töreni Düzenlendi

Çaycuma'da Karne Töreni Düzenlendi
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Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle birlikte düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. 11 bin 894 öğrenci karnelerini alarak yarı yıl tatiline başladı. Kaymakam Kaya, öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle birlikte, Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya, Çomranlı İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Törende öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Kaya, heyecanla sırada bekleyen öğrencilere karnelerini tek tek takdim etti.

Çaycuma ilçe genelinde eğitim ve öğretim gören 11 bin 894 öğrenci karnelerini alarak yarı yıl tatili de başlamış oldu. Öğrencilerin sevincine ortak olan Kaymakam Kaya, başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmenin önemine dikkat çekti.

Konuşmasında, öğrencilerin eğitim yolculuklarında her zaman daha iyiye gitmelerini temenni eden Kaya, "Başarılı bir eğitim yılının ilk adımını attınız. İkinci dönemde de aynı azim ve kararlılıkla ilerlemenizi diliyorum. Hepinize başarılar dilerim" dedi.

Tören, öğrencilerin neşeli ve coşkulu atmosferinde sona ererken, veliler ve öğretmenler de kaymakama teşekkürlerini iletti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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