Haberler

Çatak'ta çocuklar kar katilini eğlenceye dönüştürdü

Çatak'ta çocuklar kar katilini eğlenceye dönüştürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Çatak ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası okullar tatil edildi. Öğrenciler kızaklarıyla gece geç saatlere kadar kayarak karın keyfini çıkardı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi İnan da etkinliğe katılarak öğrencilere eşlik etti ve kar tatilinin tadını çıkardılar.

Van'ın Çatak ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okulların il genelinde tatil edilmesini fırsata çeviren öğrenciler, kızaklarıyla gece geç saatlere kadar kayarak karın keyfini çıkardı.

Öğrencilerin daveti üzerine kayak etkinliğe katılan Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi İnan da, kızakla kayarak öğrencilerin sevincine ortak oldu. Müdür İnan'ın öğrencilerle birlikte kayması, hem öğrenciler hem de ilçe sakinleri tarafından ilgiyle karşılandı. Soğuk havaya rağmen neşenin hakim olduğu etkinlikte öğrenciler, kar tatilini unutulmaz bir anıya dönüştürdü.

Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi İnan, "Hafta içi ve hafta sonu destekleme ve yetiştirme kurslarıyla çocuklarla oldukça yoğun bir tempo içindeyiz. Yoğun kar yağışıyla birlikte öğrenciler bu durumu fırsata çevirmişti. Yoldan geçerken beni çağırdılar, 'birlikte kayalım' dediler. Ben de onların sınav stresini biraz olsun azaltmak ve güzel vakit geçirmek adına eski kuşak kızaklarımızı alarak onlara eşlik ettim. Anın tadını çıkardık, kar tatilini güzel bir anıya dönüştürdük. Herkese iyi eğlenceler diliyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Fenerbahçe tribün lideri Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı

Fenerbahçe tribün lideri Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyada iki örneği vardı, üçüncüsü Türkiye'de ortaya çıktı! Neredeyse ceviz büyüklüğünde

Dünyada iki örneği vardı, üçüncüsü Türkiye'de ortaya çıktı
3 şehit verdiğimiz operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı

Etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı
Hamas resmen duyurdu: Ebu Ubeyde şehit oldu

Ebu Ubeyde şehit oldu! Dünya yüzünü ilk kez gördü
Trump'tan 'Türkiye ile İsrail arasında çatışma yaşanır mı?' sorusuna net yanıt

Trump'a soruldu: Türkiye ile İsrail arasında çatışma yaşanır mı?
Dünyada iki örneği vardı, üçüncüsü Türkiye'de ortaya çıktı! Neredeyse ceviz büyüklüğünde

Dünyada iki örneği vardı, üçüncüsü Türkiye'de ortaya çıktı
Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı

CHP'nin tecrübeli ismi siyaseti bıraktı
Gülben Ergen ile Mustafa Destici arasındaki polemik büyüyor

Tansiyon yükseldi! Gülben Ergen ile Mustafa Destici arasında polemik