Çatak'ta çocuklar kar katilini eğlenceye dönüştürdü

Van'ın Çatak ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okulların il genelinde tatil edilmesini fırsata çeviren öğrenciler, kızaklarıyla gece geç saatlere kadar kayarak karın keyfini çıkardı.

Öğrencilerin daveti üzerine kayak etkinliğe katılan Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi İnan da, kızakla kayarak öğrencilerin sevincine ortak oldu. Müdür İnan'ın öğrencilerle birlikte kayması, hem öğrenciler hem de ilçe sakinleri tarafından ilgiyle karşılandı. Soğuk havaya rağmen neşenin hakim olduğu etkinlikte öğrenciler, kar tatilini unutulmaz bir anıya dönüştürdü.

Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi İnan, "Hafta içi ve hafta sonu destekleme ve yetiştirme kurslarıyla çocuklarla oldukça yoğun bir tempo içindeyiz. Yoğun kar yağışıyla birlikte öğrenciler bu durumu fırsata çevirmişti. Yoldan geçerken beni çağırdılar, 'birlikte kayalım' dediler. Ben de onların sınav stresini biraz olsun azaltmak ve güzel vakit geçirmek adına eski kuşak kızaklarımızı alarak onlara eşlik ettim. Anın tadını çıkardık, kar tatilini güzel bir anıya dönüştürdük. Herkese iyi eğlenceler diliyorum" dedi. - VAN