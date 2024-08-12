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Cansız Mankenin Afrika Macerası

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Bursa'nın Mudanya ilçesindeki cansız manken Abdullah Çelik, Afrika'da da şovlarına devam ediyor. Tanzanya'da bir giyim mağazasının önünde bekleyen Çelik, aniden hareket edince herkesi korkuttu ve güldürdü.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahil kenarında giydiği kostümle heykeli andıran, yanından geçenleri bir anda yaptığı hareketlerle hem korkutup hem de güldüren cansız mankenin ünü Türkiye sınırlarını aştı. Yaptığı şovlarla sosyal medyada da viral olan cansız manken son olarak gittiği Afrika ülkesi Tanzanya'da dikkat çekmeyi başardı. Bir mağaza önünde cansız manken kılığına giren Abdullah Çelik'in aniden hareket ettiğini gören Afrikalı vatandaşların kimi güldü, kimi korktu, kimi ise gerçek olup olmadığını tenine bakarak kontrol etti.

Bursa başta olmak üzere bir çok şehirde yoldan geçen insanlara şaka yapan cansız manken Çelik'in maceraları Türkiye'nin ardından Afrika'da devam etti. Bir arkadaşının davetiyle oradaki yerli halkın tepkisini ölçmek için Afrika'nın yolunu tutan Çelik, ilk olarak Tanzanya'da bir giyim mağazasının önünde mankenlerin arasında hareketsiz bir şekilde beklemeye başladı. Oradan geçmekte olan Tanzanya'lı vatandaşlarının beklemediği bir anda hareket eden Çelik, herkesi korkuttu. Ne olduğunu anlamadan çığlık atıp kaçanlar sonrasında kahkahaya boğuldu. Bir anda üzerlerine doğru düşüyormuş gibi hamle yapan cansız mankeni tutmak isteyen Afrikalılar, hareket ettiğini farkedince kaçacak yer aradı. Cansız mankenin uzaylı olduğunu sananların yanı sıra, insan olup olmadığını tenine bakarak anlamaya çalışanlarda çıktı. Çelik ziyaretini bitirmeden önce, Afrika'nın yöresel danslarını sergileyen yerlilere eşlik etmeyi de ihmal etmedi.

Abdullah Çelik, "YouTube macerama 2-3 sene önce başladım. Niyetim para kazanmak değildi. Bu serüven benim insanları mutlu etmek, güldürmek istediğim için başladı. Türk milleti biraz kızgındır, bu gerçeği hepimiz biliyoruz. O yüzden bizim işimiz biraz riskliydi. Ona rağmen denedim, baktım insanlar güzel şeyler yazıyorlar ben de devam ettim. Dozunda korkuttum, bazen de sosyal deneyler yaparak, iyilik yaparak insanları mutlu etmeyi başardım. Son seferinde Abdoulkarim arkadaşım hadi bir de Afrika'da yap dedi. Afrika'da Abdoulkarim ile birlikte inanılmaz anlar yaşadım" diye konuştu.

Abdullah Çelik'i ülkesi Afrika'da ağırlamaktan çok memnun olduğunu belirten Abdoulkarim Kasongo ise, "Abdullah kendisi bu şakaları Türkiye'de yapıyordu, ben de bizim buralara davet ettim. Tanzanya'da hem çok güzel videolar çekti, hem de buranın halkı onu çok iyi karşıladı. Umarım Abdullah da bizim ülkemizdeki insanların tepkilerinden memnun kalmıştır. Yoldan geçen birini cansız manken rolüyle korkutmaya çalışıyor. Her türlü değişik ruh halindeki insana denk gelebilir. Bu şakanın ardından insan kızgın da olsa, kafasında düşünceler de olsa kısa süreliğine tebessüm ediyor" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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