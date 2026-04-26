Çankırı Astsubay Hazırlama Okulu 1985 Mezunları, Kaz Dağları'nda Buluştu

Çankırı Astsubay Hazırlama Okulu 1985 yılı mezunları, geleneksel buluşmalarını bu yıl Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçesinde gerçekleştirdi. "Birlikteyiz, Güçlüyüz" temasıyla bir araya gelen emekli ve muvazzaf silah arkadaşları, yarım asra yaklaşan sarsılmaz dostluk bağlarını Kaz Dağları'nın eteğinde tazeledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin köklü eğitim kurumlarından biri olan Çankırı Astsubay Hazırlama Okulu'ndan 1985 yılında mezun olan silah arkadaşları, 24-26 Nisan tarihleri arasında Burhaniye ve Edremit'te düzenlenen organizasyonda buluştu. Kaz Dağları'nın oksijen deposu doğasında ve TSK Ören Tesisleri'nin ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, Türkiye'nin dört bir yanından gelen mezunlar 41 yıl önceki heyecanla birbirlerine sarıldı.

Üç gün süren ve nostalji rüzgarlarının estiği organizasyonda, okul yıllarına ait hatıralar yad edilirken dayanışma ve paylaşma duyguları en üst seviyede hissedildi. "Birlikteyiz, Güçlüyüz" mesajının verildiği etkinliklerde, askeri öğrencilik yıllarında başlayan ve bugüne kadar kopmadan gelen nasip birliği bir kez daha perçinlendi. Katılımcılar, hem Kaz Dağları'nın eşsiz manzarasında dinlenme fırsatı buldu hem de samimi bir atmosferde geçmişten bugüne uzanan hayat hikayelerini paylaştı.

Organizasyonun sonunda bir açıklama yapan 1985 Çankırı Mezunları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hafız Pehlevan, 1985 Çankırı Astsubay Hazırlama Okulu ruhunun hiçbir zaman sönmeyeceğini vurguladı. Pehlevan, bu anlamlı etkinlikte omuz omuza olan tüm mezun arkadaşlarına teşekkür ederek, okul dönemindeki disiplin ve kardeşlik duygusunun bugün de aynı güçle devam ettiğini ifade etti. Daha geniş katılımlı organizasyonlarda yeniden buluşma temennisinde bulunan Pehlevan, dernek olarak birlik ve beraberliği pekiştiren bu tür faaliyetlerin süreceğini belirtti.

Duygusal anların yaşandığı buluşma, bir sonraki randevu için sözleşilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi. - BALIKESİR

