Çankırı'dan En Fazla Göç Ankara'ya Gerçekleşti

Çankırı'dan En Fazla Göç Ankara'ya Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK verilerine göre, 2024'te Çankırı'dan 18,744 kişi il dışına göç etti, 13,129 kişi ise şehre göç aldı. Net göç -5,615 olarak kaydedildi. En fazla göç başkent Ankara'ya verilirken, en az göç Bayburt ve Ardahan'a oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, 2024'te Çankırı'dan en fazla göç Ankara'ya oldu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Çankırı 2024 yılında 13 bin 129 kişi göç alırken, 18 bin 744 kişi il dışına göç etti. Net göç -5 bin 615 olarak gerçekleşirken, net göç hızı ise binde -27,7 oldu.

Çankırı, en fazla göçü 8 bin 540 kişiyle başkent Ankara'ya verirken; İstanbul 4 bin 297 kişiyle ikinci, Kocaeli ise 399 kişiyle üçüncü sırada yer aldı. En az göç verilen iller arasında 3 kişiyle Bayburt, 7 kişiyle Ardahan ve 8 kişiyle Kilis bulunuyor. Kente en fazla göç ise yine Ankara'dan gerçekleşti. 4 bin 8 kişi Ankara'dan gelirken, İstanbul'dan 3 bin 334 kişi, Kocaeli'nden ise 366 kişi kente taşındı. En az göç alınan iller ise 4 kişiyle Kilis, 13 kişiyle Ardahan ve Burdur, 14 kişiyle ise Artvin oldu.

Kentten ayrılanların göç nedenlerinin başında yüzde 27,5 ile daha iyi konut ve yaşam şartları yer aldı. Bunu yüzde 23,7 ile aile fertlerine bağlı göç, yüzde 10,8 ile eğitim ve yüzde 9,5 ile ev alınması izledi. Kente gelenlerin ise yüzde 20,6'sı eğitim amacıyla, yüzde 19,7'si aileye bağımlı olarak, yüzde 11,5'i daha iyi yaşam şartları için, yüzde 9,7'si ise aile yanına ya da memlekete dönüş amacıyla göç etti. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS'deki iddialara sert tepki: Tek bir açıklaması var, o da imam hatip düşmanlığı

Erdoğan'dan LGS iddialarına sert tepki: Tek bir açıklaması var...
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan süreç mesajı: İmralı her türlü desteği veriyor

Erdoğan'dan çok konuşulacak süreç mesajı! İlk kez böyle konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kıbrıs'ı ziyaret edeceği iddialarına noktayı koydu

"Oraya ziyaretim söz konusu değil, onları devlet olarak görmüyoruz"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'nin Kürt ve Alevi sözlerine partisinden ilk yorum

Bahçeli'nin Kürt ve Alevi sözlerine partisinden ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.