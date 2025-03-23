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Çankırı'da Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

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Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde bir arazide meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının sebebi henüz bilinmiyor, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı'da arazi yangını

ÇANKIRI - Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde bir arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yapraklı köyüne bağlı Şeyhosman köyünde bulunan bir arazide bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEDİRHAN GÖKSU - Yerel
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