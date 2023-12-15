Çankaya'da "Yerel Devrim" Rüzgarı Esti

Çankaya Belediyesi, yönetmen Gökmen Ulu'nun imzasını taşıyan "Yerel Devrim" belgeselini Başkentliler'le buluşturdu. "Komünist Osman" lakaplı Osman Özgüven ve yol arkadaşlarının hikayesinin anlatıldığı belgesel gösterimine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Bizim belediyecilik anlayışımız da Osman Özgüven'in yolunun devamıdır" dedi.

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde "Osman Özgüven ve Yerel Devrim Belgeseli" gösterimi gerçekleşti. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ev sahipliğinde gerçekleşen belgesel gösterimine, onur konuğu Osman Özgüven'in yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, CHP Aile Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Çankaya Belediyesi meclis üyeleri, gazeteciler, STK temsilcileri, yönetmen Gökmen Ulu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"OSMAN ÖZGÜVENLER GİBİ HALKA HİZMET EDİYORUZ"

Etkinlikte konuşan Başkan Taşdelen, Osman Özgüven isminin herkes için çok anlamlı olduğunu belirterek, "1990'da Dikili'de Osman Ağabeyin kazandırdığı o güzel festivalde sol-sosyal demokrat aydınlanmacı düşünce hep bir araya gelirdi. Benim hayatımda da Dikili zamanları ayrı bir yer tutar çünkü biz o toplantıları izledik ve hepimizin yetişmesinde ayrı bir yeri var. 1980'lerin sonları 90'ların başlarında ülkenin 12 Eylül faşizmini üzerinden atmaya başladığı dönemde sosyal demokrasi ve insan hakları açısından Dikili çok anlamlıydı. O nedenle ben huzurunuzda Osman Ağabeye teşekkür ediyorum ve iyi ki Osman Özgüvenler var diyorum" dedi.

"Bizim belediyecilik anlayışımız da Osman Özgüven'in yolunun devamıdır" diyen Alper Taşdelen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz halkçı belediyeciliğin temsilcisi olmak için gece gündüz çalışıyoruz. O anlamda Çankaya, toplumcu belediyeciliği ülkeye kazıyan örneklerden bir tanesidir çünkü Osman Özgüvenler gibi ranta değil halka hizmet ediyoruz. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçiriyoruz. Çankaya'da 10 yıldır en az oy aldığımız yoksul mahallelerimize en büyük hizmeti götürmenin gayreti içinde olduk. Bazı projelerimiz Türkiye'ye örnek oldu. Hükümetin yapamadığını Çankaya Belediyesi yaptı. Osman Ağabeyin yolundan giderek bizden önceki yıllarda belediyenin yaptığı yatırımının toplamının 6 katı yatırımı biz yapma fırsatı bulduk. Yine bizden önceki sosyal belediyecilik hizmetlerinin 18 katını yaptık."

"10 YILDIR ALNIMIZA KARA ÇALACAK HİÇBİR ŞEY OLMADI"

Başkan Taşdelen, ilkleri, rekorları ve eserleri belediyenin kendi öz kaynaklarıyla hayata geçirdiklerinin altını çizerek, "Belediyemiz tüm tesislerinde kendi mülkünde hizmet ediyor. Çankaya belediyesi bir kuruş kira ödemiyor. Bu da halkçı belediyeciliğin en güzel örneklerinden biridir çünkü Çankaya Belediyesinin bu başarısı şu an hiçbir ilçe belediyesinde yok. Bununla beraber 10 yıldır bir tek dedikodu ya da yolsuzluk iddiası gibi alnımıza kara çalacak hiçbir şey olmadı. Ayrıca Ankara'yı parsel parsel satanlara karşı mücadele edip 25 yıl sonra büyükşehir belediyesini kazanmakta da Çankaya en büyük lokomotif oldu. Biz dürüst ve namuslu bir şekilde çalıştık ve devam edeceğiz. Ben çalışma arkadaşlarımı motive ederken de hep şunu söylüyorum 'Bu ülke için antiemperyalizm ve tam bağımsızlık için gencecik fidanlar darağacına gitti, biz günde 20 saat çalışsak bile çok bir şey yapmış olur muyuz? Hayır. Sadece bu ülkeye, Atatürk'e, o devrimcilere ve Osman Özgüvenlere olan borcumuzu ödüyoruz, biliyoruz ki bu borç ödemekle bitmez" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özel, belgesel gösteriminin sonunda Osman Özgüven'e Yaşam Boyu Onur Ödülü ve çiçek takdiminde bulundu. Özel'in Genel Başkanlık görevine başladıktan sonra verdiği ilk ödülü almaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Özgüven, Başkan Özel'e teşekkür etti.

"ÖZGÜR ÖZEL, BUGÜN BURADAYSA OSMAN ÖZGÜVEN SAYESİNDEDİR"

Ödül verdiği sırada kısa bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özel, şunları söyledi:

"Böyle bir belgeselde anlatıcılardan bir tanesi olmak benim için çok büyük bir onur. Eğer Osman Özgüven 1984-94 arası belediye başkanı olmasaydı Özgür Özel bugün burada olmazdı. Ben Devlet Parası Yatılı bursuyla Bornova Anadolu Lisesi'ne gittim. Lisedeki İzmirli arkadaşlarımla birlikte ortaokulun sonlarına doğru 1987'de bir tane çadır aldık Osman Özgüven'in yönettiği Dikili'de orta üç öğrencileri olarak çadır kurduk. Hatta o sene katıldık bir sonraki sene festivalde istediğimiz bir müzik grubu yok diye Osman Özgüven'e hesap sormaya gittik. Osman Özgüven kapıda Yunan heyeti beklerken 14 yaşındaki çocukları aldı karşısına bizi dakikalarca dinledi. Eşitliğe dair sola, sosyalizme, sosyal demokrasiye ve Atatürkçülüğe dair ne temel atıldıysa o temellerin tamamı Dikili festivalleri sırasında atıldı. Ben Ali Sirmen'i orada dinledim, Uğur Mumcu'yu, İlhan Selçuk'u, Nihat Sargın, Ali Haydar Kutlu'yu, TKP'nin sürgündeki Moskova'dan Türkiye'ye geldiğindeki ilk konuşmalarını, Nazım Hikmet'in ilk şiirlerini orada dinledim. Beni gerçek bir solcu ve sosyal demokrat yapan bugün böyle koluna girdiğim, babam gibi sevdiğim Osman Özgüven'dir. Özgür Özel bugün buradaysa Osman Özgüven sayesinde. Osman Özgüven Dikili için ve Türkiye için bir belediye başkanından, bir yerel yöneticiden çok fazlasıdır. Bir devrimcidir, bir öğretmendir, bir yoldaştır. Osman Özgüven bizim kulağımıza 'barış' dedi. Biz savaşı Kenan Evren'den öğrenmiştik. Barışı ve kardeşliği Osman Özgüven'den öğrendik. Hepimiz için hayatına çok acayip izler bıraktığı bir insandır. Bundan önce Osman ağabeyle birlikte sağlık sorunları nedeniyle izleyemedik ama Çankaya'da Alper Başkan'ın ev sahipliğinde izlemek nasipmiş. Osman ağabey bir çınar olarak bizi gölgesinde tutmaya devam edecek biz de sarılıp ondan güç almaya devam edeceğiz. Onu çok seviyoruz, iyi ki var."

"KOMÜNİST OSMAN"A ÇANKAYA'DA YOĞUN İLGİ

Gökmen Ulu'nun yönetmenliğini yaptığı Dikili'nin simgeleşmiş belediye başkanı Osman Özgüven'in yaşamını anlatan "Komünist Osman" belgeseli, "Emek, demokrasi, barışa adanmış bir ömür" sloganını taşıyor. Belgeselde siyasi hayatını SODEP, SHP ve CHP'de sürdüren ve 1984 - 1994 ve 2004 - 2013 yılları arasında Dikili Belediye Başkanlığı yapan Özgüven'in, katılımcı yerel demokrasi ve halkçı belediyecilik uygulamaları anlatılıyor.