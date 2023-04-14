Çankaya'da 'Milli Mücadele ve Edebiyat' Söyleşileri Başlıyor

Çankaya Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamalarına, ‘Milli Mücadele ve Edebiyat’ söyleşi dizileri ile devam ediyor. İlk söyleşi, 18 Nisan'da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun ‘Yaban’ ve ‘Ankara’ isimli eserleriyle başlayacak.

Çankaya Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına, 'Milli Mücadele ve Edebiyat' söyleşi dizileri ile devam ediyor. İlk söyleşi, 18 Nisan'da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun 'Yaban' ve 'Ankara' isimli eserleriyle başlayacak.

Cumhuriyet'in 100. yılının kutlamalarına dört açılışla başlayan Çankaya Belediyesi, tüm yıla yayılacak etkinliklere, 'Milli Mücadele ve Edebiyat' söyleşi dizileri ile devam ediyor. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun 'Yaban' ve 'Ankara' isimli eserleriyle başlayacak etkinlik, Nazım Hikmet'in 'Kuvayi Milliye', Kemal Tahir'in 'Esir Şehrin İnsanları', Turgut Özakman'ın 'Şu Çılgın Türkler', Tarık Buğra'nın 'Küçük Ağa', Samim Kocagöz'ün 'Kalpaklılar' ve Falih Rıfkı Atay'ın 'Çankaya' gibi eserine dair söyleşilerle gelecek aylarda devam edecek.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Yalçın Çelik ile Ogeday Dumlu'nun konuşmacı olarak katılacağı ilk söyleşi, 18 Nisan'da Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde saat 14: 00'te başlayacak.

Edebiyat söyleşilerinin başlamasıyla birlikte kitap bağışı kampanyasını da yeniden hayata geçiren Çankaya Belediyesi, bağışlara aracılık etmeyi de sürdürüyor. Türkiye'nin birçok yerinden istemde bulunan ihtiyaç sahibi okullara ve kütüphanelere bağışta bulunmak için Çankaya Belediyesi'nin 12 kütüphane konum ve iletişim bilgilerine https://sosyalprojeler.cankaya.bel.tr/Sayfa/Detay/201 adresinden ulaşılabilecek. Bağışların, ansiklopedi dışında kolilenmiş veya poşetlenmiş şekilde yapılması gerektiği bildirildi.