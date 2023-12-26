Çankaya Belediyesi Türk Kadınlar Birliği Sergisine Ev Sahipliği Yapıyor

Çankaya Belediyesi, Türk Kadınlar Birliği'nin "Haremden Özgürlüğe Türk Kadınının Bağımsızlık Öyküsü" başlıklı fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 1 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Çankaya Belediyesi, Türk Kadınlar Birliği'nin "Haremden Özgürlüğe Türk Kadınının Bağımsızlık Öyküsü" başlıklı fotoğraf sergisi ile Başkentli sanatseverleri ağırlıyor. Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 18 Aralık'ta açılan sergi, ücretsiz olarak 1 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek. Hamza Rüstem Koleksiyonu'ndan yararlanılan sergi, geçen yüzyılın başından ortalarına tarihlenen, odağında kadını gösteren binlerce fotoğraf arasından seçilen eserlerden oluşuyor.

TÜRK KADINININ BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ ANLATILIYOR

Haremden Özgürlüğe sergisi; bir ülkenin emperyalizme karşı açtığı savaşı nasıl zafere dönüştürdüğünü, ardından gelen devrimlerle olanaksız koşullarda bir halkın kendine yetebilecek ekonomik düzeni nasıl sağladığını, gerçek bir bağımsızlığın kadının ve erkeğin eşit koşullara sahip olması ile mümkün olduğunu gösteren bir deneyimi gözler önüne sermeyi hedefliyor.

Sergideki fotoğraflar, Türk kadınının dünyanın pek çok ülkesinden önce elde ettiği haklardan yola çıkarak, Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin deneyimlerini de ortaya koyuyor. Dönemin tüm gerçekliğini yansıtan ve tamamı 320 fotoğraftan oluşan sergiden, 180 fotoğraf ve metinlerinden oluşan, Türkçe-İngilizce bir kitap da hazırlandı.

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Füreya Koral Sergi Salonu'nda açılan sergi, 1 Ocak 2024 tarihine kadar 09.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak Başkentlilerin ziyaretine açık olacak.