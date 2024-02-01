Çankaya Belediyesi Şubat Ayı Kültür Sanat Etkinlikleri

Çankaya Belediyesi, her ay olduğu gibi, şubat ayında da Başkentlilere renkli bir kültür sanat takvimi sunuyor. Çankaya'da bu ay, çok sayıda sergi, tiyatro, belgesel gösterimi, panel ve konser sanatseverlerle buluşacak.

Gökçen Ataman Tanyer'in "Güzel Ankara" sergisi, 1 Şubat'ta Fikret Otyam Sanat Merkezi'nde Çankayalılarla buluşuyor. Ankara'nın yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkent'i olarak ilan edildiği 1923 yılından bu yana başkalaşımını mimari açıdan inceleyen sergi, Doruk Erdal tarafından kaleme alınıp yerleşime dahil edilen metinlerle bir evrim anlatısı sunuyor. Ankara'nın hem mimari hem de kültürel evrimini ortaya koyan sergi, 1 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Şinasi Bozatlı'nın "Anlar ve Anılar" sergisi de Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde 27 Şubat'a kadar sanatseverleri ağırlayacak. 2 Şubat'ta açılışı yapılacak sergi, savaşlar, salgın hastalıklar ve depremlerle geçen yüzyılda, geleceğe sarılmayı ümit eden insanca ve umut dolu duyguları anlatıyor.

Ahmet Umur Deniz'in "Yurtsuz Bedenler" sergisi, 9 Şubat'ta Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ziyaretçileriyle buluşacak. Sergi, Şeyh Bedreddin İsyanı'ndan Gezi Direnişi'ne, rant kültürüne karşı direnen 'Nöbetçi'lerden, topraklarını terk etmek zorunda bırakılmış 'Mülteciler'e kadar toplumsal tarihin yol haritası sanat tarihi üzerinden aktarılıyor. Semra Sancak küratörlüğünde hazırlanan "Yurtsuz Bedenler", 29 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

"DÖNME DOLAP" YILMAZ GÜNEY SAHNESİ'NDE

Sedef Şahin ve Hakan Bilgin'in oynadığı "Dönme Dolap" oyunu, 14 Şubat'ta Yılmaz Güney Sahnesi'nde ücretsiz sahnelenecek. Yönetmenliğini Emre Kınay'ın yaptığı tiyatro oyununun yer fişleri, 7 Şubat'tan itibaren Yılmaz Güney Sahnesinden temin edebilecek.

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi ise 14 Şubat'ta Dünya Öykü Günü etkinliğine ev sahipliği yapacak. Tiyatro oyunu, bildiri, öykü okumaları ve türkü dinletisinin yer aldığı etkinlik ücretsiz olarak gerçekleşecek.

"ARP'IN NEFESİ"

Neyzen Bilgin Canaz ve arpist Çağatay Akyol'un yer aldığı "Arp'ın Nefesi" konseri, 15 Şubat'ta Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde dinleyicilerle buluşacak. Ücretsiz gerçekleşecek konserin yer fişleri, 8 Şubat'tan itibaren kültür merkezinden temin edilebilecek.

Piyanist Günay Tuzkaya, kemanist Ebru Karaağaç ve çellist Kerem Aykal, 15 Şubat'ta "Romantizmin Işığında Kış" temalı bir konser verecek. Ücretsiz olarak gerçekleşecek konser, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde dinleyiciyle buluşacak

Sefa Sarı'nın yönetmen olduğu ve senaryosunu yazar Asuman Susam'ın kaleme aldığı Gülten Akın'ın hayatını anlatan biyografik eser "Gülten" belgeselinin gösterimi ise 16 Şubat'ta Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde ücretsiz gerçekleşecek.

Çankaya Belediyesi'nin şubat ayı kültür sanat etkinliklerinin detaylarına, ' https://kultursanat.cankaya.bel.tr/' adresinden ulaşılabiliyor; etkinlikler, 'cankayaks' facebook, X ve instagram sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.