Çankaya Belediyesi'nin Depremzedelere Desteği Sürüyor

Çankaya Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Ankara'ya gelen depremzedelere desteğini sürdürüyor. Belediye, Ankara'daki misafirhanelerde ve otellerde kalan 888 depremzedeye kişisel bakım hizmeti, 81 kişiye de psikososyal destek verdi.

Ramazan dolayısıyla Kahramanmaraş'ta iftar çadırları kuran Çankaya Belediyesi Ankara'ya gelen depremzedelere de ihtiyaçları konusunda destek oluyor. Depremin etkilediği illerden gelen vatandaşları konakladıkları misafirhane ve otellerde ziyaret eden Belediye ekipleri, kişisel bakım ihtiyaçlarını gideriyor.

Çankaya Belediyesi ekipleri, 888 depremzedenin saç kesimi, sakal tıraşı gibi kişisel bakım gereksinimlerini karşıladı.

Sosyal Hizmet Uzmanı personel de depremzedeleri konakladıkları yerde ziyaret ederek, psikososyal destek görüşmesi yapıyor. Vatandaşların ihtiyacına göre ilgili kurum ve kuruluşlara gerek ayni gerekse nakdi yardımlar için yönlendirme yapılıyor. Psikososyal destek görüşmesi ile 81 vatandaşın ihtiyaçlarına göre yönlendirme yapıldı.