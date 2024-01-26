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Çankaya Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi AFAD ile iş birliği yapıyor

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Çankaya Belediyesi, AFAD tarafından verilen eğitimle Arama Kurtarma Ekibini olası afetlere hazırlıklı hale getiriyor.

Çankaya Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, olası afet sırasında neler yapılması gerektiği konusunda AFAD tarafından ilk eğitimini aldı.

Afet İşleri Müdürlüğü kurarak farkındalık oluşturan Çankaya Belediyesi, AFAD ile iş birliği halinde uzman eğitmenlerin desteği ile Çankaya Belediyesi çalışanlarını da olası afetlere hazırlıklı hale getiriyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde yer alan Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi (AFADEM) eğitmeni Ayşen Yılmaz, Çankaya Belediyesi'nin Arama Kurtarma Ekibine afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenleri anlattı.

AFETE HAZIR TÜRKİYE PROJESİ HER YERDE

AFADEM eğitmeni Ayşen Yılmaz, 'Afete Hazır Türkiye' projesinin öneminden bahsederek olası afetler öncesi yapılması gerekenleri, Çankaya Belediyesi'nin kurmuş olduğu Arama Kurtarma Ekibi ile paylaştı. Afete Hazır Türkiye projesi ile bireyden başlayarak toplumun tüm kesimine, afetlerin ilk 72 saatine hazırlıklı olmaları için afete hazırlık kültürünü kazandırmanın önemine değinen Yılmaz, bireylerin afetlerde doğru davranış şekillerini öğrenmelerini ve uygulamalarını sağlamak için bilgilendirme yapılmasına dikkat çekti.

ÇALIŞANLAR UYGULAMALI EĞİTİM DE ALACAK

Çankaya Belediyesi'nin Arama Kurtarma Ekibi, teorik bilginin yanı sıra uygulamalı eğitim de alacak. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesinde çalışanlara Şubat ayı içerisinde uygulamalı eğitim de verilecek.

Kaynak: ANKA / Yerel

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