Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: "Ülkemizi Ne Ezen Ne Ezilen, İnsanca Hakça Bir Düzene Kavuşturacağız" - Haberler

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizin çok ağır olduğunu belirterek, "Gerçekten hayat pahalılığı, enflasyon aldı başını gitti. Ama şunun da her zaman altını çiziyoruz. Çözümü var. Sandık gelecek. İlk seçimde Millet İttifakı liyakatli kadrolarla iktidara gelecek ve ülkemizi ne ezen ne ezilen insanca hakça bir düzene kavuşturacağız" dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, KRT TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ÜLKEMİZİ NE EZEN NE EZİLEN İNSANCA HAKÇA DÜZENE KAVUŞTURACAĞIZ"

Soruları yanıtlayan Taşdelen, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krizin çok ağır olduğunu söyledi. Taşdelen, "Gerçekten hayat pahalılığı, enflasyon aldı başını gitti. Ama şunun da her zaman altını çiziyoruz. Çözümü var. Sandık gelecek. İlk seçimde Millet İttifakı iktidara gelecek ve ülkemizi ne ezen ne ezilen insanca hakça düzene kavuşturacağız" dedi.

Bunun en büyük kanıtının CHP'li belediyeler olduğunu söyleyen Taşdelen, "Ranta değil halka hizmet ettiğinizde o kaynağı liyakatli yöneticiler buluyor, çıkarıyor ve halka ulaştırıyor. Biz de 8 yıldır hiç borç almadan, hiç kredi kullanmadan 1 milyar 400 milyon lira doğrudan Çankaya'ya yatırım yaptık. Şimdi iki yıl var. Çok büyük projelerimiz var. Onlarla 10 yılın sonunda 2 milyar 100 milyon lirayı aşan yatırımı Çankaya'ya sunmuş olacağız" dedi.

"BİR KAMU GÖREVLİSİ İÇİN EN ONURLU GÖREVLERDEN BİRİ HESAP VERMEKTİR"

8 yıldır yürüttüğü belediye başkanlığının hesabını halka vermek için geçtiğimiz hafta sonu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir toplantı yaptıklarını hatırlatan Taşdelen, "Bir kamu görevlisi için en onurlu görevlerden biri hesap vermektir" dedi.

Şeffaf bütçe nedeniyle Avrupalı kuruluşlardan ödül aldıklarını kaydeden Taşdelen, "Halkın yönetime katılması. Bütçenin şeffaf ve katılımcı yapılması. Paranın nereye harcandığı noktasında kamu görevlisinin hesap vermesi. Biz Çankaya Belediyesi olarak bunu yapıyoruz. Bunu hükümetin yaptığını düşünün" dedi.

"HALKA DEĞİL, RANTA GİDİYOR"

Taşdelen, şunları söyledi:

"Önümüzdeki sorun ne? Tek adam rejimi. Cumhurbaşkanlığı sistemi. Çünkü artık Meclis'e hesap verilmiyor. Bütçe Meclis'ten geçmiyor. Önerge yok, soru önergesi yok, yazılı önerge yok, hesap verme yok. Parlamenter sistemle, tek adam rejimi dediğimiz Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin farkı benim az önce söylediğim. Eskiden parlamenter sistemde vardı ve Millet İttifakı'nın Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem raporunda ve hedefinde güçlendirilmiş bir şekilde bu var. Ama şu anki sistemde artık bunlar yok. Bunlar olmayınca, yani yürütme yasama tarafından denetlenemeyince, bütçe bağı koparıldığında, denetim bağı koparıldığında yürütme tek başına yasamanın üzerinde bir hegemonik yapıda olduğu zaman ne katılımcılık ne şeffaflık oluyor ne bütçe halka gidiyor. Halka değil, ranta gidiyor. Biz diyoruz ki 'Halka gitsin'. Onlar da diyor ki 'ranta gidecek'. Temel fark budur. Bizler halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz."

"BELEDİYENİN HER BİR KURUŞUNU NAMUS BİLDİĞİNDE İLERLİYORSUN"

"Önceliğimiz Türkiye'nin Çankaya gibi olması" diyen Taşdelen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın açıkladığı ekonomik gelişmişlik endeksinde Çankaya Belediyesi'nin Türkiye'nin en gelişmiş ikinci ilçesi olduğuna vurgu yaptı. Taşdelen, "Bir ilçe belediyesinin 4 yılda ortaya koyduğu ilkler, rekorlar, eserler Türkiye çapında bir etki yaratıyor ve büyük bir sıçrama yapıyorsunuz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da toplantımızda buna vurgu yaptı. Liyakatle, dürüst, namuslu, inanarak çalışıldığında, kaynaklar ranta değil, halka gittiğinde belediyenin her bir kuruşunu namus bildiğinde ilerliyorsun. İleri, daima ileri diyebiliyorsunuz" diye konuştu.

Çankaya Belediye Başkan Alper Taşdelen, programda vatandaşların belediyeden taleplerini hızlı bir şekilde karşılayacak yeni bir sisteme geçeceklerini de açıkladı. Başkan Taşdelen, 444 06 01 iletişim hattı ile hizmet veren Halk Masası faaliyetlerinin daha işlevsel hale getirilerek Çankaya İletişim Merkezi şeklinde sürdürüleceğini söyledi.

Çankaya İletişim Merkezi ile tamamen vatandaş odaklı, hızlı bir şekilde çözüme yönelik hareket edileceğini ifade eden Alper Taşdelen, sistem üzerinde bir yıldır çalışarak alt yapısını oluşturduklarını kaydetti. Yeni organizasyonda mahalle bazlı gezici ekiplerin de olacağını bildiren Taşdelen, sistem hakkında örneklerle bilgi verdi.

"GÜN VE GERÇEKÇİ BİR ZAMAN VERECEĞİZ VE O ZAMAN DA ORAYA GİDECEĞİZ"

Vatandaşlara talepleri ile ilgili dönüşlerin süreli olacağının altını çizen Başkan Taşdelen şöyle devam etti:

"Vatandaş cuma günü talepte bulunduysa 'pazartesi kaldırımınız tamir edilecektir' diyeceğiz. Bir zaman belirleyip o zaman içinde mutlaka çözeceğiz. Mesela tam kaplama asfalt istiyor bütün sokağa, programı yapıp örneğin; '10 gün sonra sokağınız komple asfaltlanacak' diyeceğiz. ve biz 10 gün sonra orayı asfaltlamış olacağız. Artık gelen talebe 'programa alınmıştır' şeklinde karşılık verilmeyecek. Gün ve gerçekçi bir zaman vereceğiz ve o zaman da oraya gideceğiz. Tüm süreci yetkili arkadaşlarım ve ben bizzat takip edeceğiz. Bu sistem bize birimlerin performansını da ölçme kolaylığı sağlayacak. Eylül ayında faaliyete geçecek yeni sistem ile hizmetlerimiz yurttaşlarımıza daha hızlı ulaşacak."

ANKA / Yerel