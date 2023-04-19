Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: 'Halkını Unutan Bir İktidarla Karşı Karşıyayız. Halkımız Bu Kötü Yönetimi Hak Etmiyor'

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Halkını unutan bir iktidarla karşı karşıyayız. Tercihini halkından yana değil, bir avuç insana bütün ülke kaynaklarını peşkeş çeken bir iktidarla karşı karşıyayız. İyi ki bu dönemde CHP’li belediyeler varmış. Şimdi de Millet İttifakı’nın iktidarına ihtiyacımız var. Çünkü halkımız bu kötü yönetimi hak etmiyor. Hak etmiyoruz” dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Halkını unutan bir iktidarla karşı karşıyayız. Tercihini halkından yana değil, bir avuç insana bütün ülke kaynaklarını peşkeş çeken bir iktidarla karşı karşıyayız. İyi ki bu dönemde CHP'li belediyeler varmış. Şimdi de Millet İttifakı'nın iktidarına ihtiyacımız var. Çünkü halkımız bu kötü yönetimi hak etmiyor. Hak etmiyoruz" dedi.

Başkan Taşdelen, Fox Tv'de İlker Karagöz'ün sunduğu 'Çalar Saat' programına katılarak, Çankaya Belediyesi'nin faaliyetleri ve ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Programda Taşdelen, şunları kaydetti:

"SOSYAL YARDIMLARLA İLKLERİ YAPTIK"

"9 yıldır belediye başkanıyım. Yaptığımız sosyal yardımlar Türkiye'ye örnek oldu. 4 bin üniversite öğrencisi, 3 bin ilkokul öğrencisine ücretsiz yemek veriyoruz. Depremden sonra Ankara'ya gelen bin 200 çocuğumuzu da dahil ettik. Toplamda 4 bin 200 öğrencimizin sıralarına sıcak öğle yemeği götürüyoruz. 0-6 yaş grubu arasında çocuğu olan 4 bin 200 aileye süt dağıtıyoruz. Halk Kart ile gelir seviyesi en düşük olan 2 bin 600 aileye nakit destekte bulunuyoruz. Kıyafet, giysi, mobilya desteklerimiz oluyor. Biz hayatın her alanında ihtiyacı olana 'Çankaya Yanınızda' diyoruz.

"VATANDAŞIN GÖZÜNÜN FERİ SOLDU"

Biz vatandaşımızın gözündeki ışıltıya bakıyoruz. Maalesef vatandaşımızın gözündeki feri solmuş durumda. Yoksulluk vardır, bir de yoksunluk vardır. Yoksulluk o hale geldi ki bir yoksunluğa dönüştü.

"SOĞANIN 30 LİRA OLMASI KADER DEĞİLDİR"

Her şeyi kadere, fıtrata bağlıyorlar. Halbuki depremde 50 bin insanımız öldü. AFAD ekiplerinin ulaşamaması, Kızılay'ın olmaması kader değildir. Soma'da, Amasra'da madencilerimizin ölmesi kader değildir. Soğanın 30 lira olması kader değildir. Üniversite öğrencilerimizin, mühendislerimizin yurt dışına gitmesi kader değildir. Doların 20 lira olması kader değildir. Bunların hiçbiri kader değildir. Bunlar kötü yönetimdir. Ülkenin iyi yönetilmemesidir.

"BİZ DİNOZORLARA MİLYON DOLAR HARCAMAYIZ"

Biz iyi yönetiriz. Çünkü biz israf etmeyiz. Biz belediyenin veya kamunun her kuruşunu namusumuz bilip öyle harcarız. Biz uçuk kaçık projelere, dinozorlara, lunaparklara milyon dolarlar harcamayız. Ankapark duruyor. Mahkeme süreci vardı. 801 milyon dolar. Biz bunları yapmayız. Onun için ülkenin şu an içinde bulunduğu hiçbir durum kader değil. Yoksulluk kader değildir.

"BİZİM İKTİDARIMIZDA HERKES HAKKINI ALACAK"

Biz bu ülkeyi iyi yönetmeye, bu ülkenin kaynaklarını halkımıza döndürmeye talibiz. Genel Başkan'ımız Kemal Kılıçdaroğlu emekliye ikramiye, taşerona kadro, EYT'yi söyleye söyleye bir ana muhalefet lideri olarak söylediklerini hayata geçirmeyi başardı. Şimdi iktidara geldiğimizde bu güzel ülke aydınlığa çıkacak. Feraha çıkacak, refaha çıkacak ve herkes hakkını alacak.

"HAKÇA ADİL BİR DÜZENE DÖNDÜRECEĞİZ"

Uçak inmeyen havaalanı yapıyoruz. Köprü yapıyoruz. Dolar ve euro üzerinden halkın cebinden alıyoruz. Hiçbir şey verimli yapılmıyor. Hiçbir şey rekabete dayalı yapılmıyor. Rekabetin olmadığı bir yerde ekonomik sistem düzgün işliyor diyebilir misiniz? Hepsi halkın cebinden çıkarılıyor. Yani bu haksız ve adaletsiz düzen hakça adil bir düzene döndüğünde bunların hepsi halkımıza yansıyacak.

"TÜRKİYE HAK ETMİYOR"

Demokrasiden, haktan, hukuktan, adaletten yoksun bir devlet yönetimi. Vatandaşını ötekileştiren, ayrıştıran bir anlayış. Herkese terörist diyen bir yaklaşım. Bunlar artık 21. yüzyılda Türkiye'nin hak ettiği konular değil. Bizden olmayan herkes düşman. Kimse düşman değil. Biz 84 milyonun tümünü seviyoruz. Millet İttifakı, bu ülkeyi tekrar raylarına oturtmak, ekonomide akıldan bilimden uzaklaşan, doların bir gecede 12 liradan 18 liraya çıktığı bir ekonomiden ülkeyi kurtarmak, Merkez Bankası Başkanı'nın dört, beş defa değiştiği, Maliye Bakanı Hazine Bakanı'nın beş defa değiştiği yapıdan kurtarmak için bir araya geldi.

"HALKINI UNUTAN BİR İKTİDARLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Halkını unutan bir iktidarla karşı karşıyayız. Tercihini halkından yana değil bir avuç insana bütün ülke kaynaklarını peşkeş çeken bir iktidarla karşı karşıyayız. İyi ki bu dönemde CHP'li belediyeler varmış. Pandemi, ekonomik kriz anlamında söylüyorum. Şimdi de Millet İttifakı'nın iktidarına ihtiyacımız var. Çünkü halkımız bu kötü yönetimi hak etmiyor. Hak etmiyoruz.

"DEPREM BÖLGESİNDEN GELEN 62 BİN YURTTAŞIMIZA DESTEK OLDUK"

23 Nisan'da Hatay'a Defne'ye gideceğiz. Orada depremzede çocuklarımızla bir araya geleceğiz. Deprem bölgesinden Ankara'ya gelen 62 bin vatandaşımıza destek olduk. Kreşlerimize, oyun evlerimize depremzede çocuklarımızı aldık, yerleştirdik. Çankaya'da çok güzel bir dayanışmayı gerçekleştirdik. Her şeyden önce vicdan demek lazım. Bir toplum vicdanı ile var olur. Vicdanı dayanışma duygusunu kaybederseniz çok şeyinizi kaybetmişsiniz demektir. Bu anlamda üzüldüğümü belirtmek isterim. Normalde 3-4 bin lira olan kiralar 2-3 katına fırlamış durumda. Ekonomi artık insanları açlığa mahkum ediyor. Et Süt Balık Kurumu önünde kuyruklar var. Millet İttifakı'nda düzeldiğini göreceksiniz. 15 Mayıs'tan itibaren Cumhurbaşkanlığı makamını tekrar Ata'mızın mirası olan Atatürk'ün köşkü olan Çankaya'ya getireceğiz. Ata'mız nasıl Anıtkabir'de huzur içinde yatıyorsa Cumhurbaşkanlığı makamı da tekrar Çankaya'ya gelecek ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu yüzbinler olarak Ata'mızın o makamına oturtacağız. "