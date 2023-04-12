Çanakkaleliler Yenimahalle'de İftar Yaptı

Ramazan ayında vatandaşları iftar sofralarında buluşturan Yenimahalle Belediyesi, Çanakkale Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen iftar programına ev sahipliği yaptı.

Ramazan ayında vatandaşları iftar sofralarında buluşturan Yenimahalle Belediyesi, Çanakkale Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen iftar programına ev sahipliği yaptı.

Yenimahalle Belediyesi Karanfil Salonu'nda düzenlenen iftar programına, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Yenimahalle Belediyesi Başkanvekili Mehmet Kartal, Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, CHP Ankara Milletvekili adayları Gamze Taşcıer, Umut Akdoğan, Aylin Yaman, Çanakkale Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Ali Atay ve çok sayıda Çanakkaleli katıldı.

Programda Çanakkalelilere seslenen Başkan Yaşar, "Sizlerle beraber bu sofrada bulunmaktan onur duyduğumu belirtmek isterim. Ramazan ayı; birliğin, beraberliğin ve hoşgörünün ayıdır. Ama ne yazık ki üç senedir coşkuyla ramazanı yaşayamadık. İki sene pandemiyle uğraştık, bu sene de 11 vilayetimizde çok büyük depremi yaşadık ve on binlerce vatandaşımızı kaybettik. Nice güzel ramazanları birlik ve beraberlik içinde yaşamak dileğiyle şimdiden Kadir Gece'nizi ve Ramazan Bayramı'nızı kutlarım" dedi.

Çanakkale Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Ali Atay ise "Yenimahalle Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlediğimiz iftar programına katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a bu güzel ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.