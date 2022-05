Çanakkaleli bisikletliler 57. Alay Şehitliği toprağını Samsun'a getirdi - Haberler

Çanakkale Bisiklet Platformu üyesi bisikletliler 10 günde 1100 kilometre yolu tamamlayarak Çanakkale'de 57. Alay Şehitliği'nden aldıkları toprak ve Türk bayrağını Samsun'a getirdi.

Atatürk Anıtı'na gelen bisikletlileri Bisiklet Federasyonu Samsun İl Temsilcisi Tarık Torun, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Işık Özkefeli, Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği ile Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği üyeleri karşıladı.

Çanakkale Bisiklet Platformu Gönüllüsü Kazım Uzun, "2016 yılında kurulan Çanakkale Bisiklet Platformu olarak 2017'de başladığı Çanakkale'nin evlatları Atasının İzinde projelerinde bu yıl Ankara'daki sürüşümüzle üçüncüsünü yapmış bulunduk. Çanakkale'den geldik. Amacımız bu vatanı bize bırakan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere atalarımıza vefa duygumuzu göstermek ve ülkemizde yaşayan insanlarında bu kıymeti bilmesini sağlamak. İnşallah başarabilmişizdir. 9 Mayıs'ta yola çıktık. Günde 100 kilometre bazen 200 kilometre yol geldik. 10. günümüzde Samsun'a ulaştık" dedi.

İl Temsilcisi Tarık Torun, "Türkiye'nin her tarafından 19 Mayıs haftasını, bu özel ve güzel günü Samsun'da kutlamak isteyen insanlar, bisikletliler, koşucular, sporun her dalında insanlar akın akın geliyor. Bizler de Bisiklet Federasyonu'nu temsilen bisikletle Türkiye'nin her tarafında gelen insanları burada karşılıyoruz. Bu tabii dostluğun arkadaşlığın başlangıcı oluyor. Türkiye'nin her tarafından 19 Mayıs ruhuyla insanların buraya gelmesi ve geleceğe de bu ruhu aşılmaları bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Çanakkale Bisiklet Platformu gönüllüsü Kazım Uzun, Berfin Bulut, Fahir Dediler, Kerem Özpınar, Can Düzdaş, Tugay Çerezci, Doğancan Çetin ve Buğra Yiğit Anıt ziyaretinin ardından Bandırma Vapuru'na pedalladı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel