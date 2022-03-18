Çanakkale Zaferinin 107. yılı Bozyazı'da törenle kutlandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. Yılı ve Şehitleri Anma Günü', düzenlenen törenle kutlandı.

Bozyazı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanındaki törene Anamur Kaymakamı, Bozyazı Kaymakam Vekili Bilal Bozdemir, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, ilçe protokol üyeleri ile şehit yakınları, gaziler, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Atatürk Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Çavuş Burak Ak yaptı. Ak, "Bugün burada ülkemizin bağımsızlığı, bütünlüğü ve cumhuriyet uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan, yurdumuzun ve dünyanın dört bir köşesindeki şehitliklerde ve bilinmeyen yerlerde kefensiz, bazıları da mezar taşı olamadan ama görevini yapmış olmanın huzuru içerisinde yatan tüm aziz şehitlerimizi minnetle, onurla, gururla ve heyecanla anmak için toplandık" dedi.

Bugünün, oğullarını son yolculuğa uğurlayan aziz şehit anaları, babaları, eşleri ve çocuklarının gurur günü olduğunu vurgulayan Ak, "Başta Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimiz, sizler yüzlerce yıldan beri sürüp gelen milli varlığımızı sürdürme mücadelesinde vatan, millet, istiklal, hürriyet, insanlık ve barış ülküsü uğruna canlarınızı seve seve feda ettiniz. Milletimizin gönlünde destanlaştınız, anıtlaştınız. Bugün bizler de gücümüzü sizlerden alıyor ve sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Manevi varlığınızdan güç alan bizler, her ne halde olursa olsun, bu vatana göz diken iç ve dış düşmanlarımızı bertaraf ederek, sizin emanetinizi daima yükseklere taşıyacağız. Kutsal emanetiniz olan bu vatan ilelebet hür kalacaktır. Başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan özgürlük ve kutsal vazife uğruna hayatını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" diye konuştu.

Törende daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma' temasıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Bozdemir ve Başkan Çetinkaya tarafından verildi.

Tören öncesi ve sonrası Kaymakam Bozdemir, tören alanında bulunan gazi ve şehit yakınları ile tek tek ilgilenerek sohbet etti. - MERSİN