Haberler

Çanakkale Şehitleri Anısına Anlamlı İftar

Çanakkale Şehitleri Anısına Anlamlı İftar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan Orhan Uç, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün Ramazan ayına denk gelmesi dolayısıyla anlamlı bir iftar programı düzenledi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan Orhan Uç, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün Ramazan ayına denk gelmesi dolayısıyla anlamlı bir iftar programı düzenledi. Çanakkale'de savaşan askerlerin zor şartlarda tükettiği bilinen buğday çorbası, bulgur pilavı ve üzüm hoşafından oluşan iftar sofrası kurularak şehitler dualarla anıldı.

Sarıgöl Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Orhan Uç, Çanakkale şehitlerini anmak amacıyla evinin bahçesinde mahalle sakinleri ve yakınlarına iftar yemeği verdi. Çanakkale'de cephedeki askerlerin tükettiği yemeklerden oluşan menüyü hazırlatan Uç, iftar alanına hazırlattığı afişi de asarak katılımcılarla birlikte oruç açtı. Program kapsamında Çanakkale şehitleri için Kur'an-ı Kerim okutularak dualar edildi.

İftar programını düzenleyen Orhan Uç, farklı bir anlam taşıyan iftar vermek istediğini belirterek, "Herkes bilinen iftar yemeklerini veriyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün bu yıl Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle böyle bir program düzenledim. Çanakkale'de şehitlerimiz buğday çorbası, bulgur pilavı ve üzüm hoşafı ile iftarlarını açtılar. Bu zor şartlar altında Çanakkale Savaşı kazanıldı. Biz de onların yediği yemeklerle iftar sofrası kurarak şehitlerimizi andık. Kur'an-ı Kerim okuttuk. Çanakkale şehitlerimizi Ramazan'ın mübarek ayında saygı ve rahmetle andık." dedi.

Mahalle sakinleri ise düzenlenen iftarın çok anlamlı olduğunu belirterek duygu dolu anlar yaşadıklarını ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
