Çanakkale Şehitleri Tavşanlı'da dualarla anıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Ülkü Ocakları, Çanakkale Şehitlerini hatim dua ile andı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla yatsı namazı sonrası vatandaşlara üzüm hoşafı ve Yasin-i Şerif dağıttı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Kütahya ili Tavşanlı ilçesinde de anıldı.

Ülkü ocakları Tavşanlı ve Kuruçay belde başkanlığı Hatmi Şerif ve Kur-anı Kerim Tilaveti gerçekleştirdi.

Tavşanlı Ülkü Ocakları, Çanakkale Savaşı'nda Mehmetçik'in bulunduğu zor şartları hatırlatmak için üzüm hoşafı ve Yasin-i Şerif ikramında bulundu. İkram, yatsı namazı sonrası Arifağa caminin önünde açılan stantta gerçekleştirildi. Namaz sonrası ikramları alan vatandaşlar ise Çanakkale şehitleri ve gazilerini şükranla yad ettiklerini belirtti.

Tavşanlı Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Kocabaş, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ülkü Ocakları olarak Çanakkale Şehitlerimizi unutmadık. Onların aziz ruhları için hatim duası yaptık. O zamanları anımsatmak açısından üzüm hoşafı ikramında bulunduk. Allah Türk Milletinin birlik ve beraberliğini bozmasın" dedi. - KÜTAHYA