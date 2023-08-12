Kaşdemir'den göreve yeniden atanmasına ilişkin açıklama Açıklaması

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı görevine yeniden atanan İsmail Kaşdemir, tarihi alanı dünyanın en büyük ve en çok ziyaret edilen açık hava müzesi yapmak için çalışacaklarını bildirdi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı görevine yeniden atanan İsmail Kaşdemir, tarihi alanı dünyanın en büyük ve en çok ziyaret edilen açık hava müzesi yapmak için çalışacaklarını bildirdi.

Kaşdemir, görevine yeniden atanması vesilesiyle yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunarak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un öncülüğünde, çalışma arkadaşlarıyla bu müstesna topraklara hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Çanakkale ruhunu her daim canlı tutmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çok çalışacaklarını belirten Kaşdemir, şunları kaydetti:

"Tarihi alanı dünyanın en büyük ve en çok ziyaret edilen açık hava müzesi yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Türk milletinin ortak değeri olan, Cumhuriyet'imizin 100. yılında, Çanakkale'nin kahraman ve muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve kahraman Mehmetçiklerimizi daha çok hatırlayacağız ve onların büyük fedakarlıklar içeren destansı mücadelelerini daha çok anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Milli Mücadelemize ve Cumhuriyet'imize giden yolun Çanakkale'de başladığını daha çok anlatacağız. Bu toprakların nasıl vatan yapıldığını ve bu toprakları bize vatan yapanları daha çok anlatacağız. Çanakkale'nin ortak değerimiz, milletimizin kalbi ve manevi başkentimiz olduğunu daha çok vurgulayacağız. İnşallah bir gün, Çanakkale'mizi, tarihi alanı görmeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kalmayacak ve yüzbinlerce yabancı ziyaretçi tarihi alana ve Çanakkale'ye gelecek."