Tarihi Alan Başkanlığı dünyanın en büyük yat ve su altı sporları fuarında

Tarihi Alan Başkanlığı dünyanın en büyük yat ve su altı sporları fuarında
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, dünyanın en büyük yat ve su altı sporları fuarı Boot Düsseldorf'ta yerini aldı. Stand, yerli ve yabancı sektör temsilcileri ile ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor ve fuar boyunca yeni iş birliği fırsatları için görüşmeler yapılıyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı dünyanın en büyük yat ve su altı sporları fuarı Boot Düsseldorf'ta yerini aldı.

Dünyanın en büyük yat ve su altı sporları fuarı olan Boot Düsseldorf'ta Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı yerini aldı. Alan Başkanlığı standı, yerli ve yabancı sektör temsilcileri ile ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Gün boyunca devam eden görüşmeler, yeni temaslar ve uluslararası iş birliği fırsatlarıyla fuar güçlü bir başlangıç yaptı. - ÇANAKKALE

