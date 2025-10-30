Haberler

Çanakkale'de Nusret-2025 Davet Tatbikatı'nda Seçkin Gözlemci Günü Faaliyetleri Gerçekleştirildi

Çanakkale'de Nusret-2025 Davet Tatbikatı'nda Seçkin Gözlemci Günü Faaliyetleri Gerçekleştirildi

Çanakkale ve Saros Körfezi'nde düzenlenen 'Nusret-2025 Davet Tatbikatı' kapsamında, çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katılımıyla Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri gerçekleştirildi. Tatbikatta mayın döküş harekatı, dalış kazası eğitimi ve mayın temizleme eğitimleri icra edildi.

Çanakkale ve Saros Körfezi'nde devam eden 'Nusret-2025 Davet Tatbikatı' dahilinde Seçkin Gözlemci Günü Faaliyetleri gerçekleştirildi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO, Türk Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı yüzer ve uçar birliklerle çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katılımıyla Çanakkale ve Saros Körfezi'nde düzenlenen 'Nusret-2025 Davet Tatbikatı' devam ediyor. Faaliyet dahilinde ilk olarak TCG Bayraktar'da Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Birol Orak, basın brifingi verdi. Ardından TCG Bayraktar tarafından mayın döküş harekatı gerçekleştirildi. Denize C-130 tipi uçak ile havadan mayın döküldü. Demirli mayınının ROV cihazı ile teşhisi ve Türk Savunma Sanayisi tarafından yerli imkanlarla üretilen Malaman Akıllı Dip mayınları, Mayın Harbi Dalgıçları (MHD) tarafından patlatılarak imha edildi. Hafif Otonom Sualtı Aracı'nın (HOSA) mayınlı sahaya sevk edilmesi, Taktik Pençe Harekatı faaliyeti icra edildi. Dalış kazası eğitimi dahilinde yaralı personelin helikopterle sevk edilmesi ve tören geçişinin ardından sona erdi. Programa, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve çok sayıda personel katıldı.

Tatbikat süresince; Karadeniz'de mevcut sürüklenen mayın tehdidi ile Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Karadeniz'deki demirli mayınların temizlenmesi maksadıyla verilebilecek göreve yönelik Mayın Karşı Tedbirleri (MKT) eğitimleri de icra edilecek. Tatbikata Türkiye'den; Mayın Filosu Komutanı, 1 ve 2'nci Arama Tarama Filotillası Komodoru ile 1'inci Amfibi Gemiler Filotillası Komodoru ile komuta-kontrol gemisi, firkateyn, korvet, 2 arama kurtarma gemisi, 3 hücumbot, 3 karakol gemisi, 5 mayın avlama gemisi, helikopter, insansız hava aracı, 2 sualtı savunma görev timi, 2 hafif otonom sualtı aracı (HOSA) timi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 4 sahil güvenlik gemisi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 2 görev uçuşu F-16 ve C-130 nakliye uçağı olmak üzere olmak üzere 20 gemi ve 5 hava unsuru, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (snmcmg-2) unsurlarından; İtalya'ya ait komuta kontrol gemisi ile İtalya, İspanya, Türkiye, Yunanistan'dan birer mayın avlama gemisi, ayrıca Fransa, Romanya ve İspanya'dan birer patlayıcı maddeleri zararsız hale getirme timi katıldı. Tatbikatta farklı ülkelerden 44 gözlemci katıldı. - ÇANAKKALE

