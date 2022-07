Çanakkale'de Kabotaj Bayramı kutlandı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Çanakkale'de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinliklerde deniz şehitleri için çelenk bırakıldı.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen açılış programına Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay, Çanakkale Bölge Liman Başkan Vekili Cüneyt Aydemir, Kurum Müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Atatürk büstüme çelenk bırakılmasıyla başlayan törenin devamında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonrasında Çanakkale Bölge Liman Başkan Vekili Cüneyt Aydemir bir konuşma yaptı.

Çanakkale Bölge Liman Başkan Vekili Cüneyt Aydemir, yaptığı konuşmasında, "1935 yılından itibaren kutlamaya başladığımız kabotaj bayramı 2007 yılında alınan bir kararla Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başlamıştır. Denize dönen her yüzün ve her gönlün bu ülke için kazanç olması için Denizcilik ve Kabotaj Bayramını bütün halkımız ile beraber kutlamaktayız. Ulaştırma ve Altyapı bakanlığı olarak birçok çalışmalarımız mevcuttur. Kıyılarımızda seyir, can ve mal emniyetiyle deniz güvenliğini arttırması amacıyla takip ve kontrol sistemleri oluşturulmuştur. Gemi trafik yönetim sistemi hali hazırda görev yapmaktadır. Diğer yandan gemilerin uzaktan mesafe tanımlaması ve izlenmesi sistemi kurulmuş olup bu sistemle dünyanın neresinde olursa olsun Türk gemilerinin takibi sağlanmaktadır. Ankara'da bulunan arama kurtarma sistemi Türk karasularında arama kurtarma sahası içerisinde seyir yapan gemiler anlık olarak izlenmektedir" dedi.

Aydemir, konuşmasının devamında ise, "Bakanlığımız tarafından 2022'de Tekirdağ'da kurulan Ulusal Deniz Emniyeti Merkezi çalışmalara başlamış olup bu merkezde Boğazlarımızda ve Limanlarımızda görev yapan Kılavuz Kaptanların eğitimleri gerçekleştirilecektir. Üç tarafı denizlerle çevrili eşsiz bir coğrafyaya sahip cennet vatanımızın üstüne inşa ettiğimiz Limanlarımız, marinalarımız ve tersanelerimiz dünya klasmanında hak ettiği yere gelmiştir. Bakanlığımızın 37 ülke ile yapmış olduğu antlaşmalar sayesinde Türk gemi insanlarının yabancı bayraklı gemilerde çalışma imkanı sağlanmıştır. Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yılı olan 2023 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına denizcilik kültürünü aşılamak, denizci Millet denizci Ülke hedefine ulaşmak, vatandaşlarımızın ufkun ötesini görmelerini sağlamak amacıyla 1 milyon kişiye amatör denizci eğitim programı projesi başlatılmış olup şimdiye kadar Türkiye genelinde 902 bin 18 kişiye eğitim ve sınav yapılarak Amatör Denizci belgesi düzenlenmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramının ülkemize ve Türk denizcilerine hayırlı olmasını diler, bayramımızın kutlanmasında maddi ve manevi destek sağlayan tüm kuruluşlara ve fedakar denizcilerimize şükranlarımı sunarım" ifadelerine yer verdi.

Daha sonrasında Çanakkale Boğazına feribotla açılan protokol heyeti, deniz şehitleri için boğaza çelenk bıraktı.

Öte yandan Çanakkale Yat limanında da dalgıçlar tarafından deniz dibi temizliği yapıldı. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / Yerel