Çanakkale'de dev yılan görüldü: Yaklaşık 8 metre

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarlasına gübre attıktan sonra ilçeye dönüş yapan Günay Kılıç ve yeğeni Savaş Kılıç yol ortasında yaklaşık 8 metre boyunda, halk arasında 'Bozyörük' olarak bilinen Hazer cinsi yılanı görünce şok oldu. Meşe ağacına tırmanan yılan cep telefonu ile görüntülendi.

Bayramiç ilçesinde dün Hacıkayyum bölgesinde yaklaşık 8 metrelik dev yılanı görenler adeta şoka uğradı. İlçede tarımla uğraşan Günay Kılıç (48), yeğeni Savaş Kılıç (28) ilçe Hacıkayyum bölgesindeki tarlasına gübre atmaya gitti. Tarlasındaki iş bittikten sonra 17 TN 534 plakalı aracı ile ilçeye dönüşe geçti. Bir süre sonra yolun ağaç devrilmesi sonucu kapalı olduğunu gördü. Yol ortasında devrilmiş ağaç dalını kaldırmak isteyen Günay Kılıç ve yeğeni Savaş Kılıç, onun ağaç değil dev bir yılan olduğunu görünce çok şaşırdılar. Ardından yılan yol kenarındaki meşe ağacına tırmandı. Bu sırada Savaş Kılıç, dev yılanı cep telefonu ile görüntüledi.

Yaşanan olayı anlatan Günay Kılıç, "Dün yeğenlerimle birlikte tarlaya üre gübresi attık. Tarlaya üreyi attık, dönüşte Hacıkayyum bölgesi altında bizim arazimiz var, oradan dönerken yolda bir ağacın devrildiğini sandım. Yaklaşınca ağaç olmadığını anladım. Boylu boyunca uzanmış yılan olduğunu fark ettim. Yaklaştıktan sonra arabadan inip, baktım. Yılan hareket etmeye başladı. Sonra ağaca tırmanmaya başladı. Ben böyle büyüklükte bir yılan görmedim. Devamlı toprakla uğraşan bir insanım. Daha önce çok yılan gördüm ama böyle bir şey görmedim. Böyle dehşet bir yılan yok. Bir ağaca çıkışı vardı, nasıl bir hayvan olduğunu anlamadım. Ağaca çıktı, boylu boyunca ağaca uzandı. Çektiğim videoda da görülüyor. Çok da kalın bir yılan. Ben görünce şok oldum. Telefonla çekmek aklıma gelmedi. Yeğenim benim aracın arakasındaydı, o çekti videoyu. Ben korktum zaten şok oldum" dedi.

Halk arasında 'Bozyörük' olarak bilinen Hazer yılanı Avrupa kıtasındaki en büyük yılanlardan biridir. Bu tür zehirli değildir ve genellikle gündüzleri avlanır. Hazer yılanı habitat olarak genellikle yol kenarları, açık yamaçlar, vadi yamaçları, kayalık nehir kıyıları, bataklıklar, seyrek çalılıklı ve çimenli açık alanlar ile bahçe ve mezarlıkları tercih ederler. Dağlarda deniz seviyesinden bin 500-bin 600 metre yüksekliğe kadar görülebilmektedir. Beslenme alışkanlığı olarak küçük memeliler, kendi boyutlarına göre kuşlar, kuş yavruları, kertenkeleler ve bazen kendilerinden küçük boyutlu yılan türlerini besin kaynağı olarak tüketirler. Hazer yılanı zehirli olmasa da vahşi olarak kabul edilir; hızlı ve uyarı vermeden ısırır. Tarım zararlısı olarak bilinen kemirgenleri ve diğer türleri de tükettikleri için doğal haşere kontrolünde önemli rol oynarlar. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel