Çanakkale'de ÇOMÜ'lü öğrencilere yangın farkındalık eğitimi verildi

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Çanakkale'de üniversite öğrencilerine Orman Bölge Müdürülüğünce yangın farkındalık eğitimi verildi.

ÇOMÜ Yaşama Dokunuş Kulübü tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı ÜNİDES Programı desteğiyle yürütülen 'Genç İklim Eğiticileri' projesi çerçevesinde öğrencilere yangın farkındalık eğitimi verildi. Eğitim, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Ferhat Özbek tarafından gerçekleştirildi. Eğitimde; orman yangınlarının çıkış nedenleri, yangınlara karşı alınabilecek önlemler ve ormanlarımızın korunmasında toplumsal farkındalığın önemi vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı