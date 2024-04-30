Çanakkale'de Bisiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Üniversite Öğrencisi Eskişehir'de Defnedildi

Çanakkale'de bisikletiyle seyir halindeyken bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zeliha Güneş, memleketi olan Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde gözyaşları içerisinde defnedildi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi 24 yaşındaki Zeliha Güneş, bisikletiyle seyir halindeyken bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Güneş'in cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün yakınları tarafından alınarak memleketi Sivrihisar İlçesi'nde getirildi. Sivrihisar Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazında gözyaşları sel oldu. Cenaze törenine anne Gülsüm, baba Satılmış, abla Merve ve kardeş Çağrıbey Güneş'in yanı sıra yakın vatandaşlar katılım gösterirken, Zeliha Güneş cenazenin ardından Yenice Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi. - ESKİŞEHİR