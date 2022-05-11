Çan'da özel öğrencilere asker kınası yakıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çan'da özel öğrencilere asker kınası yakıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Çan'da özel öğrencilere asker kınası yakıldı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası sebebiyle kutlama programı düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Çanakkale'nin Çan ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası sebebiyle kutlama programı düzenlendi.

10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası nedeniyle Zeynep Bodur Okyay Özel Eğitim okulları yerleşkesinde kutlama programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, özel öğrencilerin tarafından hazırlanan müzikal etkinlikler ve spor oyunları ile devam etti. Düzenlenen müsabakalarda dereceye giren öğrencilere Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal ve Çan Belediye Başkanı Bülent Öz tarafından ödülleri verildi. Türk Silahlı Kuvvetlerine 16 Mayıs tarihinde temsili askerlik uygulamasına katılacak 5 öğrenciye asker kınası yakıldı. Kına yakılan öğrenciler İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Levent Çalış ile selamlaştı. Zeynep Bodur Okyay Özel Eğitim okullarından mezun olan öğrencilerin kep atmasıyla düzenlenen program sona erdi. Programa Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, Çan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Levent Çalış, siyasi parti temsilcileri ve veliler katıldı. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Engelliler Haftası, Çanakkale, Hisarcık, Mayıs, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title