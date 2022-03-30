Çan Belediyesi için bir ilk

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Çan Belediyesi ödül alan bir proje ile tam not aldı.

Sosyal Belediyecilik anlayışı ile çeşitli projelere imza atan Çan Belediyesi, 0-5 yaş bebek ve 6-12 yaş çocuk gruplarının kıyafet ihtiyaçlarının giderilebilmesi için "Çan'ım Yavrum" bebek mağazasının açılışını gerçekleştirdi. Termal Konutlarda bulunan "Çan'ım Yavrum" çocuk mağazasının açılışına, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, siyasi parti temsilcileri, STK Başkan ve yöneticileri ve Çanlılar katıldı. Çocuklar ile birlikte kurdele kesiminin ardından duygularını paylaşan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Çan halkı ile el ele vererek bu projeyi hayata geçirdik. 0-5 yaş bebek, 6-12 yaş çocuk gruplarının kullanabileceği Çan'ım Yavrum mağazasını çocuklarımız ile birlikte açtık. İhtiyaç sahibi hanelerin evlerine derman, çocuklarımızın yüzündeki tebessüm olmak isteyen hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz" dedi. - ÇANAKKALE