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Görüntülere tepki yağmıştı! Fırsatçıların Çamlıca Camii otoparkına stokladığı araçlar kaldırıldı

Yerel Haberler

Çamlıca Camii otoparkında stoklanmış onlarca aracın çekildiği görüntüler sosyal medyada tepki toplamıştı. Olayın haber yapılmasının ardından araçların kaldırılarak otoparkın boşaltıldığı görüldü.

Son yıllarda vatandaşlar sıfır araç bulmakta zorluk yaşarken Çamlıca Camii otoparkında bir filo şirketine ait olduğu iddia edilen onlarca aracın stoklandığı görüldü. Bir vatandaşın çektiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Stoklandığı iddia edilen araçların haber yapılmasının ardından otomobillerin kaldırıldığı ve otoparkın tamamen boşaltıldığı görüldü.

Çamlıca Camii otoparkına stoklanan araçlar kaldırıldı

"BUNLAR DA FIRSATÇILAR"

Cami otoparkında bulunan araçları bir vatandaş cep telefonu ile kayda alarak duruma tepki göstermişti. Kaydı alan şahıs, "Bu otopark, camiye gelen vatandaşların araçlarını ücretsiz olarak park edebilmesi için tahsis edildi. Filo araçlarının hepsi burada. Araçlarını değerlendiriyorlar. Dursun arabalar burada, nasılsa değerlenir. Bunlar da fırsatçılar" demişti.

Çamlıca Camii otoparkına stoklanan araçlar kaldırıldı

TEPKİ ÇEKTİ

Görüntüler kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturmuştu. Twitter'da birçok kullanıcı bu araçların cami otoparkında neden bulunduğunu sorgulayıp duruma tepki göstermişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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