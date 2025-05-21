ÇAKÜFEST 2025 Bilim, Kültür ve Sanat Festivali Kortej Yürüyüşü Coşkulu Geçti

ÇAKÜFEST 2025 Bilim, Kültür ve Sanat Festivali Kortej Yürüyüşü Coşkulu Geçti
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Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin düzenlediği 'ÇAKÜFEST 2025' kortej yürüyüşü, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla mehteran eşliğinde gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Mevlüt Karataş, etkinlikte güçlü bir Türkiye'nin inşasına vurgu yaptı.

ÇAKÜFEST 2025 Bilim, Kültür ve Sanat Festivali kortej yürüyüşü yoğun ilgi gördü

ÇANKIRI - Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin düzenlediği "ÇAKÜFEST 2025" kortej yürüyüşünde akademisyenler ve öğrenciler mehteran eşliğinde coşkulu bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından "ÇAKÜFEST 2025 Bilim, Kültür ve Sanat Festivali" çerçevesinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Fuar Yolu mevkiinden başlayan kortejde, akademisyenler ve öğrenciler mehteran eşliğinde Atatürk Bulvarı üzerinden Anıt Alanı'na kadar pankartlarla yürüdü. Rektör Prof. Dr. Mevlüt Karataş'ın Atatürk büstüne çelenk sunmasının ardından program, Karatekin Parkı'nda mehteran ve halk oyunları gösterisiyle devam etti.

Programda konuşan Rektör Karataş, "Bu anlamlı yürüyüşte sizlerle birlikte olmaktan büyük bir gurur ve onur duyuyorum. Bugün attığımız her adım yalnızca bugüne değil, yarının güçlü, bağımsız, müreffeh Türkiye'sini inşa etme kararlılığımızın da bir göstergesidir. ÇAKÜ artık yalnızca bir şehir üniversitesi değil, köklerini istiklal ruhundan alan vizyonu ile istikbal hedefleri doğrultusunda şekillendiren bir bilim ve düşünce merkezidir" dedi.

Korteje katılan öğrencilerden Menekşe Demir ise, "ÇAKÜFEST 2025 Bilim, Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldık. Burası çok kalabalık, eğleneceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEDİRHAN GÖKSU - Yerel
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