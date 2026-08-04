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Bafra Çağşur Şehitliği Yeniden Ziyarete Açıldı

Bafra Çağşur Şehitliği Yeniden Ziyarete Açıldı
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Birinci Dünya Savaşı sırasında şehit olanların anısına oluşturulan Bafra Çağşur Şehitliği, düzenleme çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açıldı. Bafra Turizm ve Destinasyon Derneği Başkanı Ömer Er, tarihi hafızanın korunmasının önemine dikkat çekerek katkı sağlayanlara teşekkür etti. Şehitlikteki anıta göre, 17 Ekim 1917'de Çağşur köyüne düzenlenen baskında 90'dan fazla kadın, çocuk ve yaşlı hayatını kaybetmişti.

Birinci Dünya Savaşı yıllarında yaşanan olaylarda şehit olanların anısını yaşatmak amacıyla oluşturulan Bafra Çağşur Şehitliği, yapılan düzenleme çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açıldı.

Bafra'nın Esençay Mahallesi'nde bulunan şehitlikte gerçekleştirilen çalışmalarla alan, ziyaretçilerin daha rahat şekilde inceleyebileceği bir düzenlemeye kavuşturuldu. Bafra Turizm ve Destinasyon Derneği Başkanı Ömer Er, Çağşur Şehitliği'nin düzenlenmesine katkı sağlayan kurum, hayırsever ve vatandaşlara teşekkür etti. Er, Çağşur'da yaşananların gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirterek, tarihi hafızanın korunmasının önemine dikkat çekti.

Çağşur'da 1917'de yaşanan olay

Şehitlikte yer alan anıtta bulunan bilgilere göre, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı askerlerinin cephelerde bulunduğu dönemde Bafra'nın Çağşur köyü, bugünkü adıyla Esençay Mahallesi, saldırıya uğradı. Anıtta yer alan tarihi anlatıma göre, 17 Ekim 1917 tarihinde Kapıkaya köyü merkezli olduğu belirtilen silahlı bir grup Çağşur'a baskın düzenledi. Baskında kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 90'ın üzerinde kişinin hayatını kaybettiği, köyün ateşe verildiği ve saldırıdan kurtulanların çevre yerleşimlere sığındığı bilgisi yer alıyor. Milli Mücadele'nin ardından Çağşur halkının yeniden köyüne döndüğü ve yaşamını burada sürdürdüğü belirtiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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