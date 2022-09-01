Büyükşehir zabıtasından Başkan Büyükkılıç'a 196. yıl dönümü ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık ve beraberindeki zabıta personelini makamında kabul etti. Zabıtalar, Başkan

Büyükkılıç'a, zabıtaya vermiş olduğu değer ve katkılardan dolayı teşekkür ederek, Zabıta Teşkilatı'nın 196. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla çiçek takdim etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin adeta vitrini olan 71 zabıta personeli, Kayserililerin esenlik ve huzuru için trafikten turizme kadar sorumluluk alanındaki pek çok konuda 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Zabıta Teşkilatı'nın 196'ncı kuruluş yıl dönümü ve 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Başkan Büyükkılıç yaptığı konuşmada, "Kayseri'mizin esenliği, huzuru ve bu şehrin güvenli bir ortam oluşturması anlayışı içerisinde zabıtamıza yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. 196. Yılını kutluyoruz, Cenab-ı Allah'a şükrediyoruz, daha nice 196'lı yıllara diyoruz" dedi.

Zabıtaların fedakarlıkla görevlerini sürdürdüğünü vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zabıtalarımızın hizmet verme bağlamında koşulların önemli, anlamlı ve zor olduğunun farkındayız. Sabırla bunu aşacak, olgunlukla vatandaşlarımızın gönlünde yer edecek, onların esenlikli bir şekilde hizmeti sağlayacak gayretin içerisinde, fedakarlıkla koştuklarını biliyorum. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlçe belediyelerimiz ile dayanışma içerisinde oradaki zabıta birimleriyle aynı çalışmaları yaptıklarının farkındayım, sağ olsunlar, var olsunlar, kolaylıklar diliyorum."

Zabıtalar da Başkan Büyükkılıç'a, zabıtaya vermiş olduğu değer ve katkılardan dolayı teşekkür ederek, çiçek takdim ettiler.

Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk de hazır bulundu. - KAYSERİ