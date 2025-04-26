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Büyükpirveli Köyü'nde Kültür ve Taziye Evi Açıldı

Büyükpirveli Köyü'nde Kültür ve Taziye Evi Açıldı
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Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Büyükpirveli köyünde, muhtar Vedat Gündüz'ün öncülüğünde inşa edilen Kültür ve Taziye Evi'nin açılışı dualar eşliğinde gerçekleştirildi. Açılışta katılımcılara yemek ikram edildi.

Akyaka'da köy halkının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla inşa edilen Kültür ve Taziye Evi'nin açılışı dualar eşliğinde gerçekleştirildi.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Büyükpirveli köyünde, muhtar Vedat Gündüz'ün öncülüğünde hayata geçirilen Kültür ve Taziye Evi'nin açılışını Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar ve İl Genel Meclis Üyesi Fuat Arslan yaptı. Kültür ve Taziye Evi'nde okunan duaların ardından katılımcılara yemek ikram edildi. Hayırlı olsun dileklerinde bulunuldu. Büyükpirveli köyününün önemli bir eksikte giderilmiş oldu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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