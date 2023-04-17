Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde Atık Su Yağmur Hattı Tamamlandı... Başkan Akgün: 'Çeyrek Asırda Yapılmayan Hizmet Tam 8 Günde Yapıldı'

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) Genel Müdürlüğü tarafından Büyükçekmece ilçesi Dizdariye Mahallesi D-100 karayolunda başlatılan atık su yağmur suyu hattı imalatı tamamlandı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "9 Nisan'da kararımızı verdik ve çeyrek asırda yapılmayan bu hizmet tam 8 günde yapıldı" dedi.

Büyükçekmece merkezdeki yağmur ve atık sularının D-100 karayolunun güneyine, deniz kenarından geçen kolektör hattına bağlanması için İSKİ tarafından başlatılan çalışma kapsamında yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Yolun trafiğe kapatılması, trafiğin artmasına neden oldu. Başkan Akgün, ortaya çıkan tartışmalara yönelik yaptığı basın açıklamasında yolun neden trafiğe kapatıldığını aktararak, çalışmanın önemine değindi. Başkan Akgün, şunları kaydetti:

"SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN TAM ÇEYREK ASIR UĞRAŞTIK"

"Büyükçekmece merkezden yapılan 6 kilometrelik yağmur suyu kolektörleri ile 8 kilometrelik pis su hatlarının E-5'in bu noktasından deniz tarafına 2 binlik kolektöre taşınması gerekiyordu. 9 Nisan'da kararımızı verdik ve çeyrek asırda yapılmayan bu hizmet tam 8 günde yapıldı. Büyükçekmece merkezdeki yağmur ve atık sularının D-100 karayolunun güneyine yani deniz kenarından geçen kolektör hattına bağlanması gerekiyordu. Çünkü yoğun yağmurlarda Büyükçekmece merkezinin, kaymakamlığın, bankaların ve bütün resmi dairelerin olduğu 3 bin yıllık yerleşim merkezinde yağmur suyu taşması sıkıntısını yaşıyorduk. Büyükçekmece ilçe belediyesi olarak bu işin çözümü için tam çeyrek asır uğraştık. 1985 yılının sonundan itibaren bu şehirde görev yapan belediye başkanıyım. İlk kolektörü deniz kenarına İSKİ değil Büyükçekmece Belediyesi olarak biz yaptık. Şehir merkezindeki suları toplayacak olan hatları yine Büyükçekmece Belediyesi yaptı. Ama D-100 karayolunun yarılıp onun altından yağmur ve atık sularının deniz tarafındaki kolektöre taşınmasını bizim yapmamız mümkün değildi, İSKİ Genel Müdürlüğü yapacaktı. Çeyrek asır boyunca bin defa o yolu aşındırdım; maalesef biz aynı partiden olmadığımız için çeyrek asır boyunca bu eziyeti, bu topluma, bu millete ve Büyükçekmece halkına çektirdiler.

"GEÇMİŞ DÖNEMLERDE İSKİ YAPMADI, BANA DA İZİN VERMEDİLER"

"Sonuç olarak Büyükçekmece merkezden yapılan 6 kilometrelik yağmur suyu kolektörleri ile sekiz kilometrelik pis su hatlarının E-5'in bu noktasından deniz tarafına 2 binlik kolektöre taşınması gerekiyordu. 9 Nisan'da kararımızı verdik, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve ekibi burada işe başladılar. ve çeyrek asırda yapılmayan bu hizmet tam 8 günde yapıldı. Geçmiş dönemlerde İSKİ yapmadı; bana da izin vermediler. Bunu herkesin bilmesi lazım lazım. Bu süre içerisinde halka yapılan eziyet bugün itibariyle bitti."

Tamamlanan çalışma ile birçok sorunu ortadan kaldırdıklarını da belirten Akgün, şunları söyledi:

"Bu süre içinde İSKİ Genel Müdürlüğü, Parmaksız Deresi, Turgut Özal Caddesi, kordon boyunun ikinci kolektörü Adnan Kahveci kolektörü, Ahlat Deresi kolektörü, Muratçeşme yağmur suyu ve atık su kolektörlerinin tamamının hem dere ıslahlarını yaptı hem de dere ıslahlarının içinde pis su kolektörlerini arıtma tesisine giden ana kolektöre, yağmur suyu kolektörlerini de denizde bağladı. Artık Büyükçekmece'de, yoğun yağışlarda yağmur suyu halkı rahatsız edecek seviyede şehrin düz arazisine yayılmasını engellendi. Ne yağmur suyu sorunumuz ne de pis su sorunumuz kaldı. D-100 karakolu yapıldığı günden bu yana var olan yaklaşık 100 yıllık bir sorun bugün burada 8 günde bitti. Çeyrek asırlık sorunu çözmek için olması gerekiyordu ama yine de 8 günlük süre içinde halkımıza az ya da çok trafik sorunu yaşattıysak, rahatsızlık duyan vatandaşlarımızdan özür dileriz"

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ise yapılan çalışma ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Bu proje kapsamında 80 kilometre, atık su ve yağmur suyu ve beş kilometre dere ıslahı var. 750 milyon liralık bir yatırımı şu anda Büyükçekmece ilçemize Sayın Başkan Akgün'ün desteğiyle ve Ekrem İmamoğlu'nun talimatlarıyla gerçekleştiriyoruz. Dizdariye veya Merkez Mahallesi çok sıkıntılıydı; bu noktada da sadece buraya özel 8 kilometre atık su ve 6 kilometre de yağmur suyu hattını yapıyoruz. Fakat bunu yapmak yetmiyor; hatları ana kolektörlere bağlamak gerekiyor. 2 tane dev kolektör ve karşıdaki 2 binlik atık su kolektörümüz var. Geçen hafta hızlı bir kararla başladık ve iki hattımızı da geçirdik. Vatandaşlarımızı biraz mağdur ettiğimizin farkındayız; ben de özür diliyor ve sabırları için teşekkür ediyorum."