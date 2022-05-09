Büyükçekmece Belediye Meclisi, Vatandaşın Katılımıyla Toplandı

Büyükçekmece Belediye Meclisi, meclis oturumlarının bir bölümünün mahalle ve köy kahvehanelerinde yapılması geleneğini bu yıl Çakmaklı Mahallesi'nde sürdürdü. Vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen oturumun ardından Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, mahalle halkının sorun ve taleplerini dinledi.

Türkiye'de bir ilke imza atan ve her yıl meclis oturumlarının bir bölümünü mahalle ve köy kahvehanelerinde düzenleyen Büyükçekmece Belediyesi bu yıl da geleneği bozmadı. Vatandaşın meclis tarafından alınan kararları öğrenebilmesi, katılımcı yönetim anlayışının geliştirilmesi, şeffaflık ve demokrasi adına kahvehane ve parklarda meclis toplantısı yapan Büyükçekmece Belediyesi, mayıs ayı birinci oturumunu köy kahvesinde düzenlendi.

"BANA İSTER ÖZEL İSTER SORU SORMAK İSTEYEN VATANDAŞIMIZ OLURSA HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ NET BİR ŞEKİLDE CEVAP VERİRİZ"

Bölge halkının yoğun katılımıyla düzenlenen meclis toplantısında konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Türkiye'de belediye meclisini vatandaşın ayağına götüren ilk belediyenin Büyükçekmece Belediyesi olduğuna vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Mahalle muhtarlarımızın da mahallelerinde yapılan bu meclis toplantıları onlar içinde çok güzel çalışma oluyor. Meclis bittikten sonra meclis esnasında vatandaşımız bizi dinliyor. Bana ister özel ister soru sormak isteyen vatandaşımız olursa her zaman olduğu gibi net bir şekilde cevap veririz. Toplantının tamamı canlı yayın olarak dışarı veriliyor. O nedenle konuşmalarda da sizi dışarıda da izliyorlar. Bunun da bilinmesinde fayda var."

MAHALLE HALKIN SORUN VE TALEPLERİNİ DİNLEDİ

Başkan Akgün'ün konuşmasının ardından söz alan parti grup başkan vekilleri ve siyasi parti temsilcileri mayıs ayı içinde düzenlenecek olan önemli gün ve haftalara yönelik olarak mesaj verdi. Yapılan konuşmaların ardından meclis gündeminde yer alan maddeler tek tek görüşülerek karara bağlandı. Meclisi kapatan Başkan Akgün daha sonra Çakmaklı Mahalle Muhtarı Erkan Eski ve teknik ekibi ile mahalle halkının sorun ve taleplerini dinledi. Başkan Akgün, mahalle halkından gelen istek ve şikayetlerin çözümü için ilgili birimlere talimat verdi.

"SIKINTILARIMIZI DİNLEMEK İÇİN GELDİLER"

Belediye Meclisi'nin mahallelerinde toplanması vatandaşları da memnun etti. Konuya ilişkin olarak görüşlerini dile getiren mahalle sakini Miray Irmak şunları söyledi:

"Çakmaklı Mahallesi'nde oturuyorum. Bugün belediyeden bizim sıkıntılarımızı dinlemek için geldiler. Biz de belirttik. Hepsine çok olumlu şekilde yardımcı olacaklarını söylediler. En kısa zamanda da inşallah görmeye başlarız çalışmaları. Özellikle de daha biz köy halkı olduğumuz için bizim köyümüzde yaşayanların böyle bir meclis toplantısına gidip gelme ya da sıkıntılarını paylaşma açısından zor oluyordu. Burada olması bizim için çok iyi oldu. Daha rahat olduğunu düşünüyorum ve demokrasi açısından da kesinlikle çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Hasan Akgün'e çok teşekkür ederiz. Buraya geldiniz hep beraber meclis olarak yardımcı oldunuz çok sağ olun."