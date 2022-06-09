Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: "5'in Üzerinde Bir Deprem Olursa Bu Köprü Yıkılacak" - Haberler

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki Silivri depreminde hasar gören Mimar Sinan'ın "şaheserim" dediği tarihi köprünün çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Restorasyon için yapılacak ihalenin bir an önce yapılması gerektiğini belirten Başkan Akgün, "Eğer 5'in üzerinde bir deprem olursa bu köprü yıkılacak. Mimar Sinan Köprüsü çökecek" dedi.

Mimar Sinan'ın eseri tarihi Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nün hasar gördüğü tarihten itibaren sürekli yetkili makamları uyaran ve acil olarak restorasyan çalışması başlatılmasını isteyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün girişimleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı'nı harekete geçirdi.

KÖPRÜ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

6 Haziran 2022 tarihinde Büyükçekmece Belediyesi'ne gönderilen yazıda, "Tarihi köprüde gerekli incelemelerin yapıldığı, köprünün kemer taşlarından başlayan strüktürel çatlakların tempan duvar ve döşemede de devam ederek köprü stabilitesine zarar verdiğinin tespit edildiği, yıl içinde de restorasyon uygulama ihalesinin yapılmasının planladığı" bildirildi.

Konuya ilişkin bir basın açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan çalışmanın sevindirici olduğunu ama ihale sürecinin ivedilikle başlatılması gerektiğini söyledi.

"İHALENİN İVEDİLİKLE YAPILMASINI İSTİYORUZ"

Başkan Akgün, şu açıklamayı yaptı:

"26 Eylül 2019 yılında İstanbul'u etkileyen Silivri depreminde köprünün son bölümü Tepecik-Mimarsinan ayağındaki son bölümde ana kemer ayrıldı birbirinden ve her geçen gün de buradaki tahribat büyüyor. Bunun üzerine birçok defa bu konu ile ilgili, ilgili makamlara yazılar yazdık. Yazılı ve görsel basında haber oldu. Sonunda 06.06.2022'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Daire Başkanlığı'ndan bu yazı geldi. Bu beni son derece mutlu etti, sevindirdi. Sayın Bakanlığımıza ve emeği geçen ve geçecek olanlara teşekkür ediyorum. Çünkü bu köprü o kadar önemli bir tarihi eser ki Mimar Sinan'ın bu kadar yapıtı var. Bu kadar önemli eserleri var. Sadece bu köprü üzerinde Büyükçekmece Mimarsinan Köprüsü üzerinde imzası var. Başka hiçbir eserinde imzası yok. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mız diyor ki; 'Yani köprünün hasar aldığı depremde bunun da her geçen gün daha da arttığı görülmüştür. Bu bağlamda inşa edildiği dönemin teknik kültürel ve mimarı üslubu yansıtan özelliklere sahip Mimarsinan Köprüsü'nün korunması bakımından en kısa zamanda ihalesi yapılacaktır.' Behemehal, hemen, ivedilikle bir ihale 60 gün sürüyor. Çok hızlı ihale yapılarak, iki tane yakında deprem oldu. 4.7, 4.4. Eğer 5'in üzerinde bir deprem olursa bu köprü yıkılacak. Mimarsinan Köprüsü çökecek. 'Artık ben sizi taşıyamıyorum'diyor. '500 seneye yakın ben sizi taşıdım sırtımda. Şimdi siz beni taşıyın. Beni güçlendirin. Benim hastalığımı giderin. Ben sizi bir 500 sene daha sırtımda taşıyayım' diyor Mimarsinan Köprüsü. Sayın Bakanımızdan ve yetkililerden Büyükçekmece Mimarsinan Köprüsü'nün bakım, tamir, onarım ihalesinin bir an önce yapılmasını rica ediyoruz. Bu benim değil. Tüm toplumumuzun, ülkemizin talebidir."

ANKA / Yerel