Büyük çaba, inanılmaz kurtuluş, 9 yaşındaki çocuk 28 saat sonra kurtarıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama-kurtarma ekipleri deprem bölgesinde 28 saat sonra 9 yaşındaki çocuğa, 25 saat sonra da 5 yaşındaki bir çocuğa sağ olarak ulaşmayı başardı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama-kurtarma ekipleri deprem bölgesinde 28 saat sonra 9 yaşındaki çocuğa, 25 saat sonra da 5 yaşındaki bir çocuğa sağ olarak ulaşmayı başardı. Ekipler toplamda 7 vatandaşı enkaz altından sağ kurtardı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem nedeniyle yaşanan büyük yıkım sonrasında Türkiye'nin dört bir yanından arama kurtarma ekipleri afet bölgesine gönderildi. Dün yola çıkan Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 3 itfaiye aracı ve 25 personel de bu sabah 05.00 itibarıyla afet bölgesine ulaştı. Ekipler, hızla arama kurtarma çalışmalarına katıldı. AFAD ile koordineli olarak yürütülen çalışmalarda itfaiye ekipleri 7 saat içinde 3'ü çocuk 7 vatandaşı sağ olarak enkaz altından çıkarmayı başardı.

3'ü çocuk 5 kişiye ulaşıldı

İtfaiye ekipleri ilk olarak Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çöken 7 katlı binanın altında mahsur kalan 2'si çocuk 5 kişilik aileye ulaşmak için harekete geçti. Kurtarma çalışmalarında ilk olarak ailenin en küçük üyesine ulaşıldı. 5 yaşında ismi henüz belirlenemeyen küçük çocuğun 25 saat sonra enkazdan çıkarılması sırasında itfaiye personelinin sevinci de cep telefonu kameralarına yansıdı. Ekipler daha sonra ailenin diğer üyelerine sağ olarak ulaşmayı başardı.

Minik Mustafa 32 saat sonra kurtarıldı

Ayrıca itfaiye ekipleri yine Elbistan ilçesi Güneşli Mahallesi Adıgüzel Sokak'ta yıkılan binanın enkazından 28 saat sonra 9 yaşındaki Mustafa isimli Suriye uyruklu çocuğu kurtardı. Saat 13.30'da başlayan çalışma 17.30'da tamamlandı. Çocuğun kurtarılması çevredekiler tarafından alkışlandı. Çocuğu kurtaran itfaiye ekipleri de büyük sevinç yaşadı. Minik Mustafa, sağlık ekiplerine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ