BUYSAD ve Mudanya Üniversitesi'nden İş Birliği Adımı

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Yönetim Kurulu, Mudanya Üniversitesi'ni ziyaret ederek endüstriyel yemek sektörü ile eğitim arasındaki iş birliği imkanlarını ele aldı. BUYSAD Başkanı Özen, üniversitelerle kurulacak köprülerin önemine değinerek nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi için ortak projelerde buluşmalarını vurguladı.

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Yönetim Kurulu, Bursa'nın ilk vakıf üniversitesi olan Mudanya Üniversitesi'ni ziyaret etti. Ziyarette, endüstriyel yemek sektörü ile eğitim kurumları arasında iş birliği imkanları ele alındı.

BUYSAD Başkanı Abidin Şakir Özen, ziyaretin hedefinin nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi ve akademik bilgiyle sektör tecrübesinin buluşturulması olduğunu belirtti. Özen, "Üniversitelerimizle kuracağımız köprüler, sektörümüzün sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Gençlerin sektöre ilgisini artıracak, aynı zamanda bilimsel temelli üretim kültürünü güçlendirecek adımlar atmak istiyoruz. Bu tür ziyaretler, geleceğin nitelikli kadrolarının yetişmesine katkı sağlayacak uzun vadeli ortak projelerin ilk adımıdır" dedi.

"Üniversite-sanayi iş birliği her iki taraf için de değerli"

Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl ise, özel sektörle yapılacak iş birliklerini önemsediklerini vurguladı. Bingöl, "Üniversite-sanayi iş birliği, öğrencilerimizin mesleki gelişimi kadar sektörlerin yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmesi için de büyük fırsatlar sunuyor. BUYSAD ile yapılacak ortak çalışmaların bu açıdan değerli bir başlangıç olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyarette, ortak eğitim programları, staj imkanları ve araştırma projeleri gibi başlıklar gündeme geldi. Taraflar, üniversite ile sektör arasında karşılıklı bilgi paylaşımını artıracak yeni iş birliği modellerinin hayata geçirilmesi konusunda görüş birliğine vardı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
