Bursa yerel: 'Mudanya 4. Kitap Fuarı' İçin Geri Sayım Başladı

"Mudanya 4. Kitap Fuarı", bu yıl "Barış ve Kardeşlik" temasıyla 3 Eylül Cumartesi günü kapılarını açıyor.

Mudanya Belediyesi ile Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) iş birliğiyle, 3-11 Eylül günleri arasında Mütareke Meydanı ve İsmet İnönü Parkı'nda düzenlenecek kitap fuarı kapsamında; 62 yayınevi ile 47 akademisyen, gazeteci ve yazar Bursalı kitapseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Fuar bu yıl, Mudanya Mütarekesi'nin 100. yıl dönümü olması dolayısıyla "Barış ve Kardeşlik" temasıyla ziyaretçilerini ağırlayacak.

Fuarın onur konuğu; müzisyen, yazar ve yönetmen Zülfü Livaneli olacak. Livaneli, yazar ve yönetmen Nebil Özgentürk'ün moderatörlüğünde 3 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek "100. Yılda Barış ve Kardeşlik" oturumuyla açılışı yapacak. Yine fuarın ilk günü anayasa hukukçusu, akademisyen ve siyasetçi Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, CHP Parti Meclisi Üyesi Yunus Emre ve Doç. Dr. Didem Yılmaz "100. Yıl Anayasa ve Demokrasinin Geleceği" söyleşisiyle, yurttaşlarla buluşacak.

BELGESEL, KARİKATÜR VE ATÖLYE ETKİNLİKLERİ DÜZENLENECEK

Fuar kapsamında söyleşilerin yanı sıra belgesel, karikatür ve atölye etkinlikleri de düzenlenecek. "Mudanya 4. Kitap Fuarı"nın ikinci günü Hicabi Demirci, saat 18.00'da "Çocuklarla Karikatür Atölyesi" verecek. Demirci, Mütareke Meydanı'nda çocuklarla birlikte karikatür de yapacak. "Cumhuriyetin Önsözü: Mudanya" söyleşisi ise aynı gün Sedat Şenermen, İsmet Ergin, Hasan S. Teoman'ın katılımıyla saat 19.00'da Mütareke Meydanı'nda olacak. Yazarlar Yekta Kopan, Mario Levi ile Barış İnce de "Edebiyatın Bugünü ve Yarını" söyleşisiyle 20.30'da Bursalılarla buluşacak.

Prof. Dr. Niyazi Kahveci ile Prof. Dr. A. Kadir Çüçen, 5 Eylül'de "Felsefi Açıdan Sevgi, Sevmek ve Aşk" söyleşisiyle saat 19.00'da; Yazar Erendiz Atasü de "Edebiyat, İnsan, Hayat" oturumuyla saat 20.00'da Bursalılarla bir araya gelecek. Üçüncü gün etkinlikleri ise "Emeğin Sineması: Karanlıkta Uyananlar" belgesel gösterimiyle son bulacak. Ebru Bozkurt da saat 21.00'da belgeselin ardından söyleşi yapacak.

Doç. Dr. Ateş Uslu, Doç. Dr. Erol Ülker ve Doç. Dr. Doğan Çetinkaya; 6 Eylül Salı günü saat 19.00'da "100. Yılında Mütareke, Sol ve Barış", CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ise saat 20.00'da "Ekonomik ve Sosyal Barış" söyleşisiyle kitap fuarında olacak.

KİTAP VE MÜZİK YAN YANA OLACAK

Mudanya 4. Kitap Fuarı'nda kitap ve müzik bir arada olacak. 7 Eylül Çarşamba günü saat 18.30'da Mudanya Mütareke Meydanı, Bursalı sanatçı Ceren Toksöz'ü ağırlayacak. Yazar Işık Öğütçü, 7 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de "Bizim Orhan Kemalimiz" oturumunda Orhan Kemal'in Bursa yıllarını anlatacak. Tarihçi ve yazar Sinan Meydan, saat 21.00'de "100. Yılında Mudanya Mütarekesi" oturumunda okurlarıyla bir araya gelecek. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık ile gazeteci Bahadır Özgür, 8 Eylül Perşembe Günü saat 19.00'da "Duvar: Mafya, Siyaset, Devlet" söyleşisiyle; Sibel Hürtaş, Türkan Elçi ve Eren Aysan, aynı gün saat 20.30'da "Barışın Dili Kadınlar: İnsan Kalacağız Biz" söyleşisi ile kitapseverlerle buluşacak.

YENİ YÜZYIL İÇİN BARIŞ ÇAĞRISI

Kitap Fuarı'nın son gün etkinlikleri kapsamında, "21. Yüzyıl'da Türkiye'nin Dış Politikası: Suriye'den Ukrayna'ya Savaş ve Barış" oturumuyla Serhat Halis, Barış Zeren ve Cangül Örnek saat 19.00'da yurttaşla buluşacak. "Mudanya 4. Kitap Fuarı", şair ve yazar Ataol Behramoğlu ile Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın "Mütareke'nin 100. Yılında Yeni Yüzyıl İçin Barış Çağrısı" ile sona erecek.