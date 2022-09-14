Bursa yerel haberi... Mudanya Belediyesi'nden Öğrencilere Kırtasiye ve Üniforma Desteği

Bursa haberler: Mudanya Belediyesi, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında ihtiyaç sahibi öğrencilere, Zeytin Dalı Birimi koordinesinde kırtasiye malzemesi ve okul üniforması yardımı yaptı. Belediye, bu yıl 916 öğrenciye okul üniforması desteği verirken 156 aileden 173 öğrenciye de kırtasiye desteği sağladı.

Mudanya Belediyesi, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında ihtiyaç sahibi öğrencilere, Zeytin Dalı Birimi koordinesinde kırtasiye malzemesi ve okul üniforması yardımı yaptı. Belediye, bu yıl 916 öğrenciye okul üniforması desteği verirken 156 aileden 173 öğrenciye de kırtasiye desteği sağladı.

Bursa Mudanya Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılında ihtiyaç sahibi öğrencilere üniforma desteği sağladı. Zeytin Dalı Birimi koordinesinde 916 öğrenciye okul üniforması desteği verirken 156 aileden 173 öğrenciye de kırtasiye desteği verildi.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Öğrencilerimize ve okullarımıza destek olmayı sürdürüyoruz. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize kırtasiye malzemesi ve okul üniforması hediye ediyoruz. Tüm öğrencilerimize, ailelerine ve değerli öğretmenlerimize eğitim ve öğretim yılında başarılar diliyorum" dedi.