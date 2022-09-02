Bursa yerel haberi: Bursa'daki 'Nilüfer Müzik Festivali' Yasaklarla Başlıyor: Sigara ve Alkol Satışı Yasaklandı, Konaklamaya Son Anda İzin Verildi

Bursa bölgesinden gelen habere göre Bursa’da Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Nilüfer Müzik Festivali yasaklarla başlayacak. Bursa Valiliği’nin aldığı ilk kararla festivalde konaklama, alkol ve sigara satışı yasaklanırken daha sonra yasakların sadece sigara ve alkol satışını kapsayacağı belirtildi.

ZEHRA DEĞİRMENCİ

Bursa'da Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Nilüfer Müzik Festivali yasaklarla başlayacak. Bursa Valiliği'nin aldığı ilk kararla festivalde konaklama, alkol ve sigara satışı yasaklanırken daha sonra yasakların sadece sigara ve alkol satışını kapsayacağı belirtildi.

Nilüfer Müzik Festivali'nde daha önce katılımcıların kamp yapmasına ve alkol satışına izin veriliyordu. Ancak Bursa Valiliği'nin 31 Ağustos'taki aldığı kararla bu yıl festivalde konaklama, içki ve sigara satışı yasaklandı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bugün sabah saatlerinde, festivalin yapılacağı Balat Ormanı'nda basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, CHP Bursa milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Erkan Aydın, Orhan Sarıbal ve Prof. Dr. Yüksel Özkan da katıldı. Festival alanında yapılan görüşmeler sonucunda, Bursa Valisi Yakup Canbolat tarafından konaklama yasağı kaldırılırken alkol ve sigara satışı yasağının devamına karar verildi.

Erdem, karar sonrası şöyle konuştu:

"Bir diplomasi ile bazı sorunları çözmeye çalıştık. İki ay önce Valiliğe ve Kaymakamlığa yapmış olduğumuz başvuru, dün itibari ile bize bazı konularda olumsuzluklarla döndü. Alan içerisinde hem kampla ilgili hem de içki ve sigara satışıyla ilgili kısıtlamalar getirildi. Ancak içki ve sigarayla ilgili olan kısıtlamaya biz uyduk. Biraz önce Sayın Vali'mizin de dediği gibi, kampla ilgili olan kısımda siz değerli gençlerle biz bu alanda müzik festivalini yapacağız. Yani bu sene 6'ncısını düzenlediğimiz festivalde aslında güvenlikli alan yaratıldı, her türlü önlemler alınmasına rağmen bu tür kararlar maalesef alınıyor. Birçok il ve ilçede yapılan kısıtlamalar oldu. Ancak ben yine de bugün bu anlamda öngörülerinden dolayı ve yaklaşımlarından dolayı çok değerli milletvekillerimize, değerli Vali'mize ve mülki amirlere teşekkür ediyorum."